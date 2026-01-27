Неизвестността около бъдещия политически проект на Румен Радев не е слабост, а стратегическо предимство, което катализира обществените нагласи за радикална промяна.

Тази теза разви политологът проф. Захари Захариев в разговор с водещия Николай Колев, анализирайки политическата ситуация в страната преди предстоящите избори.

Според експерта, липсата на конкретна информация относно екипа и програмата на президента създава специфичен вакуум, който се запълва от очакванията на избирателите.

„Аз лично мисля, че между другото неизвестността, която тегне, нали, по всички тези въпроси, е до голяма степен благоприятна за него, защото създава вече по един специфичен начин обществено настроение, засилва общественото очакване за една радикална промяна“, коментира проф. Захариев.

Рискът от прекаленото изчакване

Въпреки позитивите на тази стратегия, политологът предупреждава, че има тънка граница, която не бива да се преминава. Обществото има нужда от конкретика относно целите, които си поставя „бившия президент вече с тази крачка, политическа крачка“.

Захариев е категоричен, че обявяването на проекта „не бива да бъде в последния момент, защото може да се обърне в един момент и против него самия“.

Нуждата от нов обществен договор

Основната разлика между проекта на Радев и други нови формации, като например партията на Корнелия Нинова, се крие в мащаба на заявката. Според проф. Захариев, при Радев целта е пределно ясна и амбициозна – той предлага „максимална програма“, която цели не просто козметични промени, а подписването на „нов обществен договор в България“.

Тази концепция резонира силно с нагласите на българските граждани, които са уморени от настоящата политическа и икономическа реалност.

„На тях им омръзна не само от корупцията, не само от шуробаджанащината, не само, разбира се, и от крещящото несъответствие между обявяваните официално статистически данни за икономическите и социални успехи на България и българската реалност“, посочва анализаторът.

Историческото закъснение

Проф. Захариев подчертава, че въпросът за пренаписването на обществените отношения не е български феномен, а глобална тенденция, която се обсъжда в Европа и света от повече от десетилетие. Той изразява съжаление, че българският политически елит и партии като БСП не са инициирали този процес по-рано.

„Хората искат да видят, разбира се, отгръщането на една нова страница. И без този нов обществен договор в никакъв случай ние няма да стигнем до това“, обобщава проф. Захариев, допълвайки, че страната отново се намира „някъде накрая на историческата върволица“.