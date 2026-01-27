НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево“, шофьорът загина
          НачалоБългария

          Проф. Захариев: Мълчанието около проекта на Радев засилва глада за нов обществен договор

          27 януари 2026 | 18:18 1080
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Неизвестността около бъдещия политически проект на Румен Радев не е слабост, а стратегическо предимство, което катализира обществените нагласи за радикална промяна.

          - Реклама -

          Тази теза разви политологът проф. Захари Захариев в разговор с водещия Николай Колев, анализирайки политическата ситуация в страната преди предстоящите избори.

          Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

          Според експерта, липсата на конкретна информация относно екипа и програмата на президента създава специфичен вакуум, който се запълва от очакванията на избирателите.

          Аз лично мисля, че между другото неизвестността, която тегне, нали, по всички тези въпроси, е до голяма степен благоприятна за него, защото създава вече по един специфичен начин обществено настроение, засилва общественото очакване за една радикална промяна“, коментира проф. Захариев.

          Рискът от прекаленото изчакване

          Въпреки позитивите на тази стратегия, политологът предупреждава, че има тънка граница, която не бива да се преминава. Обществото има нужда от конкретика относно целите, които си поставя „бившия президент вече с тази крачка, политическа крачка“.

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Захариев е категоричен, че обявяването на проекта „не бива да бъде в последния момент, защото може да се обърне в един момент и против него самия“.

          Нуждата от нов обществен договор

          Основната разлика между проекта на Радев и други нови формации, като например партията на Корнелия Нинова, се крие в мащаба на заявката. Според проф. Захариев, при Радев целта е пределно ясна и амбициозна – той предлага „максимална програма“, която цели не просто козметични промени, а подписването на „нов обществен договор в България“.

          Тази концепция резонира силно с нагласите на българските граждани, които са уморени от настоящата политическа и икономическа реалност.

          Адвокат Мария Колева: Проектът на Радев буди съмнения заради мълчанието му по ключови сигнали Адвокат Мария Колева: Проектът на Радев буди съмнения заради мълчанието му по ключови сигнали

          На тях им омръзна не само от корупцията, не само от шуробаджанащината, не само, разбира се, и от крещящото несъответствие между обявяваните официално статистически данни за икономическите и социални успехи на България и българската реалност“, посочва анализаторът.

          Историческото закъснение

          Проф. Захариев подчертава, че въпросът за пренаписването на обществените отношения не е български феномен, а глобална тенденция, която се обсъжда в Европа и света от повече от десетилетие. Той изразява съжаление, че българският политически елит и партии като БСП не са инициирали този процес по-рано.

          Хората искат да видят, разбира се, отгръщането на една нова страница. И без този нов обществен договор в никакъв случай ние няма да стигнем до това“, обобщава проф. Захариев, допълвайки, че страната отново се намира „някъде накрая на историческата върволица“.

          Неизвестността около бъдещия политически проект на Румен Радев не е слабост, а стратегическо предимство, което катализира обществените нагласи за радикална промяна.

          - Реклама -

          Тази теза разви политологът проф. Захари Захариев в разговор с водещия Николай Колев, анализирайки политическата ситуация в страната преди предстоящите избори.

          Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

          Според експерта, липсата на конкретна информация относно екипа и програмата на президента създава специфичен вакуум, който се запълва от очакванията на избирателите.

          Аз лично мисля, че между другото неизвестността, която тегне, нали, по всички тези въпроси, е до голяма степен благоприятна за него, защото създава вече по един специфичен начин обществено настроение, засилва общественото очакване за една радикална промяна“, коментира проф. Захариев.

          Рискът от прекаленото изчакване

          Въпреки позитивите на тази стратегия, политологът предупреждава, че има тънка граница, която не бива да се преминава. Обществото има нужда от конкретика относно целите, които си поставя „бившия президент вече с тази крачка, политическа крачка“.

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Захариев е категоричен, че обявяването на проекта „не бива да бъде в последния момент, защото може да се обърне в един момент и против него самия“.

          Нуждата от нов обществен договор

          Основната разлика между проекта на Радев и други нови формации, като например партията на Корнелия Нинова, се крие в мащаба на заявката. Според проф. Захариев, при Радев целта е пределно ясна и амбициозна – той предлага „максимална програма“, която цели не просто козметични промени, а подписването на „нов обществен договор в България“.

          Тази концепция резонира силно с нагласите на българските граждани, които са уморени от настоящата политическа и икономическа реалност.

          Адвокат Мария Колева: Проектът на Радев буди съмнения заради мълчанието му по ключови сигнали Адвокат Мария Колева: Проектът на Радев буди съмнения заради мълчанието му по ключови сигнали

          На тях им омръзна не само от корупцията, не само от шуробаджанащината, не само, разбира се, и от крещящото несъответствие между обявяваните официално статистически данни за икономическите и социални успехи на България и българската реалност“, посочва анализаторът.

          Историческото закъснение

          Проф. Захариев подчертава, че въпросът за пренаписването на обществените отношения не е български феномен, а глобална тенденция, която се обсъжда в Европа и света от повече от десетилетие. Той изразява съжаление, че българският политически елит и партии като БСП не са инициирали този процес по-рано.

          Хората искат да видят, разбира се, отгръщането на една нова страница. И без този нов обществен договор в никакъв случай ние няма да стигнем до това“, обобщава проф. Захариев, допълвайки, че страната отново се намира „някъде накрая на историческата върволица“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Акад. Иван Гранитски: Кастрацията на учебните програми води до духовна смърт на нацията

          Екип Евроком -
          Българската нация е изправена пред тежка духовна криза, породена от систематичното преиначаване на историята и орязването на родната литература в училище. Тази тревожна теза...
          България

          Проф. Захари Захариев: БСП страда от остър дефицит на идеи и е длъжник на обществото

          Екип Евроком -
          Българската социалистическа партия (БСП) се намира в състояние на дълбока идейна криза, която заплашва способността ѝ да бъде реална алтернатива на политическата сцена. Този...
          България

          Адвокат Мария Колева: Проектът на Радев буди съмнения заради мълчанието му по ключови сигнали

          Екип Евроком -
          Лидерът на политическа партия „Правото“ адвокат Мария Колева изрази остър скептицизъм относно искреността на новия политически проект на Румен Радев. В студиото на "Делници"...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions