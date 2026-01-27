Граждански протест е организиран за тази вечер пред сградата на Народното събрание в София. Недоволството е провокирано от заявеното участие на България в новообразувания „Съвет за мир“, иницииран от американския президент Доналд Тръмп, информира БНР.

Основното искане на демонстрантите е страната категорично да преустанови всякакви форми на сътрудничество с инициативи, които според тях нормализират насилието и легитимират безнаказаността в международен план. Организаторите на събитието настояват българският парламент да отхвърли ратификацията на договора, подписан по време на форума в Давос.

Напрежението е насочено и към изпълнителната власт, като протестиращите изискват от премиера в оставка да даде незабавно публично обяснение за своите действия и да оттегли подписа си от споразумението.

В разпространена до медиите позиция инициаторите на недоволството подчертават, че България не бива да допуска да бъде използвана като „политически параван“ за прикриване на престъпления срещу човечеството, визирайки конкретно ситуацията и геноцида в Газа. Те изразяват остра критика към състава на формата, като допълват, че много от световните лидери, потвърдили участието си в този „циничен формат“, са обект на тежки обвинения.

Сред изброените в позицията обвинения срещу участниците във формата са военни престъпления, сексуално посегателство, финансови измами и злоупотреби, както и възпрепятстване на правосъдието и тежки нарушения на международното хуманитарно право.

Според организаторите, подобни инициативи не служат на мира, а представляват опит за „изпиране“ на международния имидж на държави и лидери, които носят пряка отговорност за масова смърт и разрушения.