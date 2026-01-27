НА ЖИВО
      вторник, 27.01.26
          Проучване: Американците все по-критични към имиграционната политика на Тръмп

          27 януари 2026 | 09:10
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Одобрението за имиграционната политика на Доналд Тръмп е спаднало до най-ниското си ниво от завръщането му в Белия дом, показват данните от ново социологическо проучване на Reuters/Ipsos. Мнозинството от анкетираните смятат, че мерките на администрацията срещу нелегалната имиграция са прекалено крайни.

          Според изследването 39% от американците одобряват начина, по който президентът се справя с имиграцията, докато 53% изразяват неодобрение. Само по-рано този месец одобрението е било 41%. В първите седмици след встъпването му в длъжност през януари темата беше сред по-силните страни на президента — през февруари 50% подкрепяха политиката му, а 41% я отхвърляха.

          Последното проучване показва и спад в общия рейтинг на одобрение за Тръмп до 38% — най-ниската стойност за настоящия му мандат, равна на предишния минимум и по-ниска спрямо 41% в допитването от 12–13 януари.

          Тръмп поднови предупрежденията към Техеран за протестиращите и ядрената програма Тръмп поднови предупрежденията към Техеран за протестиращите и ядрената програма

          Тръмп спечели президентските избори през 2024 г. с обещание за рязко увеличаване на депортациите. Оттогава маскирани имиграционни служители, често облечени в тактическа екипировка, се превърнаха в обичайна гледка в редица части на страната. Това доведе до протести в различни градове, включително Минеаполис.

          Данните от проучването сочат, че 58% от анкетираните смятат, че агентите на Службата за имиграция и митнически контрол са отишли „твърде далеч“ в действията си. 12% са на мнение, че мерките не са достатъчно строги, а 26% ги определят като „точно премерени“. Почти девет от всеки десет демократи споделят позицията, че ICE е прекрачила границата, в сравнение с двама от десет републиканци и шест от десет независими избиратели.

          Разпространяващите се в социалните мрежи видеа от сблъсъци с участието на имиграционни служители предизвикаха безпокойство сред републиканските законодатели, които вече са изправени пред нарастващо недоволство заради високите цени в навечерието на междинните избори през ноември. Тогава ще се решава контролът над Конгреса и по-голямата част от губернаторските постове в страната.

          В този контекст водещият републикански кандидат за губернатор на Минесота Крис Мейдъл се оттегли от надпреварата в понеделник. Той заяви, че твърдата имиграционна политика е стигнала твърде далеч и е направила победата на републиканец невъзможна.

          Президентът първоначално обвини демократите за смъртоносните инциденти, но в понеделник смекчи тона си, като заяви, че е „на сходна вълна“ с демократичния губернатор на Минесота Тим Уолц. По думите му двамата са провели „много добър разговор“.

          Свят

          Телевизионен водещ загина при израелски въздушен удар в Южен Ливан

          Дамяна Караджова
          Телевизионният водещ Али Нур ад Дин е загинал при израелски въздушен удар в Южен Ливан, съобщи шиитското движение Хизбула.
          Свят

          Опасно студено време и мащабни щети след зимната буря в САЩ

          Дамяна Караджова
          Съединените щати остават под влиянието на екстремно студено време и последиците от мощна зимна буря
          Свят

          Граничният патрул пренарежда присъствието си в Минеаполис

          Дамяна Караджова
          Висшият служител на Граничния патрул Грегъри Бовино и част от подчинените му агенти ще напуснат Минеаполис
