Училищни психолози и експерти от Русе настояват за спешни промени в образователната система чрез въвеждането на специализиран „час по емпатия“. Предложението идва като отговор на нарастващата агресия в учебните заведения и е базирано на едногодишна работа с над 200 ученици, целяща да анализира проблемите директно през погледа на децата.
- Реклама -
Ситуацията в училищата става все по-тревожна, като физическата саморазправа често е краен резултат от натрупано напрежение. 16-годишният Радослав споделя личния си опит като свидетел на тежък инцидент, провокиран от романтични отношения.
Освен физическото насилие, вербалната агресия се е превърнала в ежедневие за много подрастващи. За 18-годишните Симона и Александра подигравките са повсеместни.
Скритият тормоз е провокирал експертите от крайдунавския град да организират обучения за 200 педагози и още толкова ученици от 5-и до 7-и клас. Инициативата използва методики на специалисти от Германия, като ключов момент е включването на активни ученици в ролята на медиатори, които помагат на връстниците си да овладеят агресивните импулси.
Според училищния психолог Елена Минкова, коренът на проблема често се крие в липсата на умения за общуване и емоционална интелигентност, което пренася конфликтите в дигиталното пространство.
Специалистите отчитат, че работата с родителите се оказва най-голямото предизвикателство, особено в по-малките населени места, където социалната изолация е по-осезаема.
Решението, според експертите, може да бъде заимствано от добрите европейски практики. Те предлагат в учебната програма да залегнат часове по емпатия, следвайки примера на Дания.
Необходимостта от подобни мерки се потвърждава и от тревожната статистика, според която 34% от децата в България са посочили, че се чувстват в опасност у дома или в училище.
Училищни психолози и експерти от Русе настояват за спешни промени в образователната система чрез въвеждането на специализиран „час по емпатия“. Предложението идва като отговор на нарастващата агресия в учебните заведения и е базирано на едногодишна работа с над 200 ученици, целяща да анализира проблемите директно през погледа на децата.
- Реклама -
Ситуацията в училищата става все по-тревожна, като физическата саморазправа често е краен резултат от натрупано напрежение. 16-годишният Радослав споделя личния си опит като свидетел на тежък инцидент, провокиран от романтични отношения.
Освен физическото насилие, вербалната агресия се е превърнала в ежедневие за много подрастващи. За 18-годишните Симона и Александра подигравките са повсеместни.
Скритият тормоз е провокирал експертите от крайдунавския град да организират обучения за 200 педагози и още толкова ученици от 5-и до 7-и клас. Инициативата използва методики на специалисти от Германия, като ключов момент е включването на активни ученици в ролята на медиатори, които помагат на връстниците си да овладеят агресивните импулси.
Според училищния психолог Елена Минкова, коренът на проблема често се крие в липсата на умения за общуване и емоционална интелигентност, което пренася конфликтите в дигиталното пространство.
Специалистите отчитат, че работата с родителите се оказва най-голямото предизвикателство, особено в по-малките населени места, където социалната изолация е по-осезаема.
Решението, според експертите, може да бъде заимствано от добрите европейски практики. Те предлагат в учебната програма да залегнат часове по емпатия, следвайки примера на Дания.
Необходимостта от подобни мерки се потвърждава и от тревожната статистика, според която 34% от децата в България са посочили, че се чувстват в опасност у дома или в училище.