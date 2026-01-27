Психолози от София работят с учениците след трагедията с Билгин

Напрежението в баташкото село Нова махала нараства след трагичната смърт на 18-годишен ученик, който сложи край на живота си на 22 януари.

- Реклама -

Смъртта на Белгин Алишев повдигна тежки въпроси за тормоза в училище и за начина, по който децата се справят с психологическия натиск и травмите в класната стая.

В момента в училище ОУ „Кирил и Методий“ са изпратени психолози, които работят със съучениците на момчето.

„Да, работи се с децата. Експерти от РУО-Пазарджик и от МОН сме на терен“, заяви пред Труд news директорът на Регионално управление на образованието – Пазарджик Дора Дулчева.

Тя отказа коментар по версията, която тревожи местните жители – че зрелостникът е посегнал на живота си заради дългогодишен тормоз от страна на учителката му по английски език Елихан Хаджийска.

Приятели на Белгин обаче разказват, че той е бил подложен на системен психически натиск. По думите им, въпреки че е бил отличник и изключително интелигентен, отношението към него е било грубо и унизително. Съучениците му твърдят, че преподавателката не спирала да се държи зле с него и че той нееднократно е споделял, че не издържа на напрежението и че „му идва да се самоубие“.

Заради своята чувствителност, проблеми със съня и емоционалното напрежение, момчето е посещавало психолог, но това не е довело до подобрение.

Майката на Белгин е заявила, че при аутопсията не са открити наркотици, медикаменти или алкохол в организма му.