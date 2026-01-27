НА ЖИВО
          Психолози от София работят с учениците след трагедията с Билгин

          27 януари 2026 | 11:33 310
          Снимка: plovdiv24.bg
          Сподели
          Напрежението в баташкото село Нова махала нараства след трагичната смърт на 18-годишен ученик, който сложи край на живота си на 22 януари.

          Смъртта на Белгин Алишев повдигна тежки въпроси за тормоза в училище и за начина, по който децата се справят с психологическия натиск и травмите в класната стая.

          В момента в училище ОУ „Кирил и Методий“ са изпратени психолози, които работят със съучениците на момчето.

          „Да, работи се с децата. Експерти от РУО-Пазарджик и от МОН сме на терен“, заяви пред Труд news директорът на Регионално управление на образованието – Пазарджик Дора Дулчева.

          Тя отказа коментар по версията, която тревожи местните жители – че зрелостникът е посегнал на живота си заради дългогодишен тормоз от страна на учителката му по английски език Елихан Хаджийска.

          Приятели на Белгин обаче разказват, че той е бил подложен на системен психически натиск. По думите им, въпреки че е бил отличник и изключително интелигентен, отношението към него е било грубо и унизително. Съучениците му твърдят, че преподавателката не спирала да се държи зле с него и че той нееднократно е споделял, че не издържа на напрежението и че „му идва да се самоубие“.

          18-годишен ученик от Нова Махала сложи край на живота си, селото е разтърсено от слухове и скръб 18-годишен ученик от Нова Махала сложи край на живота си, селото е разтърсено от слухове и скръб

          Заради своята чувствителност, проблеми със съня и емоционалното напрежение, момчето е посещавало психолог, но това не е довело до подобрение.

          Майката на Белгин е заявила, че при аутопсията не са открити наркотици, медикаменти или алкохол в организма му.

          „Тялото му е било чисто. Съвсем осъзнато и отчаяно той е взел крайното решение да се самоубие. Беше почтен, умен, кадърен и мил човек. На мравката път правеше“, споделя през сълзи негов близък приятел.

