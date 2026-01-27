НА ЖИВО
          Путин: Русия няма да забрави престъпленията на нацизма

          Русия няма да забрави ужасните престъпления на нацизма, чийто край е бил поставен от бойците и командирите на Червената армия. Това заяви руският президент Владимир Путин в телеграма до участниците в мемориалната церемония по повод Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста и 81-ата годишнина от освобождението на Аушвиц-Биркенау.

          „Ние никога няма да забравим тези престъпления. Покланяме се пред героизма на бойците и командирите на Червената армия, спасили еврейския и други народи от унищожение“, посочи Путин.

          Руският държавен глава подчерта смелостта и издръжливостта на всички, които не са се предали в най-тежките изпитания по време на Втората световна война.

          „Отдаваме почит на всички, които се сражаваха, работиха и допринесоха за разгрома на врага и за постигането на Великата победа“, добави той.

          Международният ден за възпоменание на жертвите на Холокоста се отбелязва на 27 януари – датата, на която през 1945 г. Червената армия освобождава нацисткия лагер на смъртта Аушвиц-Биркенау в окупирана Полша. Денят е признат от Общото събрание на ООН като глобален момент на памет за жертвите на Холокоста и предупреждение срещу омразата, антисемитизма и нацизма.

