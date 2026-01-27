Работник пострада при инцидент на строеж на жп линията Елин Пелин – Костен

Работник е пострадал при трудов инцидент на строителен обект на новоизграждащ се лот от жп линията Елин Пелин – Костенец. За случая съобщиха от ОДМВР – София.

- Реклама -

Сигналът е подаден около 15:40 часа вчера в Районно управление – Костенец от столична болница, където е бил приет мъж с черепно-мозъчна травма и хематом в мозъка. По информацията пострадалият е получил нараняванията си по време на работа на строителния обект.

По първоначални данни мъжът е паднал от скеле с височина около 4 метра.

По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.