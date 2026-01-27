НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Работник пострада при инцидент на строеж на жп линията Елин Пелин – Костен

          27 януари 2026 | 12:39 210
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Работник е пострадал при трудов инцидент на строителен обект на новоизграждащ се лот от жп линията Елин Пелин – Костенец. За случая съобщиха от ОДМВР – София.

          - Реклама -

          Сигналът е подаден около 15:40 часа вчера в Районно управление – Костенец от столична болница, където е бил приет мъж с черепно-мозъчна травма и хематом в мозъка. По информацията пострадалият е получил нараняванията си по време на работа на строителния обект.

          Инцидент по жп линия в Гърция: дърво се стовари върху влак Инцидент по жп линия в Гърция: дърво се стовари върху влак

          По първоначални данни мъжът е паднал от скеле с височина около 4 метра.

          По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.

          Работник е пострадал при трудов инцидент на строителен обект на новоизграждащ се лот от жп линията Елин Пелин – Костенец. За случая съобщиха от ОДМВР – София.

          - Реклама -

          Сигналът е подаден около 15:40 часа вчера в Районно управление – Костенец от столична болница, където е бил приет мъж с черепно-мозъчна травма и хематом в мозъка. По информацията пострадалият е получил нараняванията си по време на работа на строителния обект.

          Инцидент по жп линия в Гърция: дърво се стовари върху влак Инцидент по жп линия в Гърция: дърво се стовари върху влак

          По първоначални данни мъжът е паднал от скеле с височина около 4 метра.

          По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Полицай свидетелства срещу Кирил Петков: Арестът на Борисов е обсъждан в МС

          Никола Павлов -
          Полицай от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) свидетелства в съда, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били...
          Крими

          21-годишен шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево

          Дамяна Караджова -
          Млад шофьор е задържан в Шивачево с 2,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Сливен.
          Политика

          „Неприемливи фигури“: Първи коментар от парламента след отказа на Назарян да бъде служебен премиер

          Никола Павлов -
          „Неприемливи фигури за служебен премиер са Рая Назарян и хората, поставени от статуквото“, заяви депутатът от "Морал, единство, чест" Христо Расташки пред журналисти в...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions