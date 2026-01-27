Унгарският министър на строителството и транспорта Янош Лазар предизвика остра политическа и обществена реакция след изказване, в което определи ромската общност като „вътрешен трудов резерв“ за почистване на тоалетни във влаковете. Думите му, изречени по време на предизборно събитие в град Балатоналмади, разтърсиха кампанията на управляващата партия ФИДЕС и предизвикаха искания за незабавна оставка.

В коментар, цитиран от АФП, Лазар заяви: „Ако няма мигранти, някой все пак трябва да чисти тоалетните в междуградските влакове. Тогава трябва да се използват вътрешните трудови резерви. А вътрешният резерв е унгарската ромска общност“. Изказването засяга пряко най-голямото малцинство в страната, което съставлява около 7% от населението на Унгария.

Реакцията на политическите опоненти не закъсня. Петер Мадяр, лидер на основната опозиционна партия „Тиса“, обвини министъра, че „гледа надменно над ромите“ и настоя за оттеглянето му. Към призивите се присъедини и бившият държавен секретар на транспорта Давид Витези, който в момента е в опозиция. Според него оставката е наложителна „не само за неприемливите расистки изявления“, но и заради състоянието на железниците. Витези подчерта, че „разхвърляната, недостойна за европейска държава и ненадеждна междуградска услуга е резултат единствено от погрешните, антижелезопътни политически решения на транспортното министерство“.

Скандалът нанесе сериозен удар върху отношенията на управляващите с ромската общност, която традиционно е важен електорален ресурс за партията на Виктор Орбан. Известният певец Грофо Киш, който в миналото е участвал в концерти на ФИДЕС, изрази публично своето разочарование. „Трябва да изразя възмущението и неразбирането си относно политическите изявления по ромските въпроси от последните няколко дни! Не само защото съм непоколебим представител на ромската кауза и култура, но и защото ромите са неразделна част от унгарците във всички области на нашия живот и общество! Ето защо, аз категорично отхвърлям и осъждам всички подобни изявления, мисли и мнения, които дискриминират, унижават, презират или осъждат ромите по какъвто и да е начин на расистка основа!“, написа изпълнителят в социалните мрежи.

Вълна от сатирични протести заля интернет пространството. Комикът Ласло Лакатош и други обществени личности публикуваха снимки с четки за тоалетна, иронизирайки думите на министъра. „Сериозно обмислям да сменя микрофона, да напусна стендъп сцената и да се пробвам в новото поприще! Янечко, страхотна идея! Ако искаш, можеш да ме научиш лично! Целувки!“, написа Лакатош във „Фейсбук“.

Основателят на ромското училище „Доктор Амбедкар“ Янош Оршош реагира особено остро, като изрази увереност, че „ромските избиратели ще чуят и разберат каква е визията на правителството за тях.“ Той отправи и директно предизвикателство към министъра „да грабне четката, да се качи на междуградския влак, да погледне сам какво е натворил в железниците и да почисти след себе си“.

Напрежението се пренесе и по улиците на Будапеща. Активисти на „Унгарска партия на двуопашатото куче“ поставиха четки за тоалетна върху барелефи в Парка на циганската музика. Действията им обаче бяха критикувани от кмета на район „Йожефварош“ Андраш Пико, който заяви: „Това не е политически протест срещу неприемливите думи на Янош Лазар, а обида към паметта на циганските музиканти, които обогатиха унгарската култура и спечелиха международно признание с изкуството си“.

Кметът на Будапеща Гергей Карачон видя в ситуацията доказателство за политиката на разделение, водена от властите – „на роми и нероми, както и на столичани и представители на провинцията“. Два дни след избухването на скандала, Янош Лазар направи опит да намали напрежението по време на визита в град Капошвар. „Извинявам се за това, наистина съжалявам“, заяви той, като допълни, че иска лично да поиска прошка от засегнатите.

Въпреки извинението, министърът настоя, че думите му са били изкривени от опозицията и превърнати в расов въпрос, докато намерението му е било да акцентира върху трудовата интеграция. Според анализатори обаче, подобни гафове могат да струват скъпо на ФИДЕС в условията на оспорвана предизборна надпревара. „Хънгериън Обзървър“ отбелязва, че партията е изградила сложна мрежа от зависимости и клиентелизъм в провинцията, разчитайки на ромския вот като защита срещу крайнодесните формации.

Политологът Даниел Рона предупреждава за електоралния риск: „Значителна част от ромското население на Унгария, което наброява стотици хиляди, живее в районите, които ще решат изборите, а на последните избори огромно мнозинство от тях подкрепиха ФИДЕС“. Според опозиционния журналист Соболч Серетьо пък, изказването на Лазар не е случайно, а издава „феодален, почти кастов начин на мислене“, споделян от голяма част от политическата върхушка на Орбан, която възприема обществото като „съставено от поданици, а не от граждани“.