      вторник, 27.01.26
          Река Ситница преля край Липян след обилни валежи

          27 януари 2026 | 12:51
          Река Ситница е преляла тази сутрин в района на град Липян (Липлян), разположен южно от столицата Прищина, съобщава вестник Коха диторе, цитиран от БТА.

          Покачването на нивото на реката е вследствие на обилните дъждове през последните дни. Към момента не се съобщава за нанесени щети в засегнатата зона.

          Изданието припомня, че Ситница е преливала и преди около две седмици в същия район, отново без сериозни последици. За разлика от това, в други части на страната поройните валежи доведоха до щети в редица общини, сред които Малишева, Призрен, Липян, Щиме, Раховец, Клина, Дренас, Дечан, Сухарека, Юник, Джакова, Фуш Косова и Вущри.

          Заради преливането на реката тази сутрин е затворен пътният участък между Феризай и Джилян, след като на част от платното се е събрала вода. Трафикът е пренасочен по алтернативен маршрут.

          От Косовски хидрометеорологичен институт предупредиха, че и днес се очакват разсеяни превалявания от дъжд, което налага повишено внимание в рисковите райони.

