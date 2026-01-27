Река Ситница преля край Липян след обилни валежи

Река Ситница е преляла тази сутрин в района на град Липян (Липлян), разположен южно от столицата Прищина, съобщава вестник Коха диторе, цитиран от БТА.

Покачването на нивото на реката е вследствие на обилните дъждове през последните дни. Към момента не се съобщава за нанесени щети в засегнатата зона.

Изданието припомня, че Ситница е преливала и преди около две седмици в същия район, отново без сериозни последици. За разлика от това, в други части на страната поройните валежи доведоха до щети в редица общини, сред които Малишева, Призрен, Липян, Щиме, Раховец, Клина, Дренас, Дечан, Сухарека, Юник, Джакова, Фуш Косова и Вущри.

Заради преливането на реката тази сутрин е затворен пътният участък между Феризай и Джилян, след като на част от платното се е събрала вода. Трафикът е пренасочен по алтернативен маршрут.

От Косовски хидрометеорологичен институт предупредиха, че и днес се очакват разсеяни превалявания от дъжд, което налага повишено внимание в рисковите райони.