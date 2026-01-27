Републиканец се оттегля от надпреварата за губернатор в САЩ след инцидентите в Минесота

Адвокатът Крис Мадел от Минеаполис, който представляваше имиграционния агент, застрелял невъоръжена американка по-рано този месец, прекрати в понеделник кампанията си за губернатор на щата Минесота. Решението идва след второ убийство на цивилен от федерални власти в щата, което допълнително изостри политическото и общественото напрежение около прилагането на имиграционните закони.

Рядко срещаният ход подчертава дълбокия разлом около федералната имиграционна политика и постави Минесота – и най-големия ѝ град Минеаполис – в центъра на вниманието на американската и международната общественост, след като и двете смъртоносни инциденти се случиха именно там.

Мадел, известен с това, че защитава служители на реда, се бореше за републиканската номинация за губернатор. Във видео, публикувано в социалните мрежи, той остро разкритикува реакцията на собствената си партия:

„Не мога да подкрепя заявеното отмъщение на националните републиканци срещу гражданите на нашия щат. Нито мога да се считам за член на партия, която би направила това.“

Адвокатът наскоро привлече широко внимание с правните си съвети към Джонатан Рос, агент на Имиграционните и митническите служби на САЩ, който на 7 януари смъртоносно застреля Рене Гуд, 37-годишна жена от Минеаполис. Решението на Мадел да прекрати кампанията си дойде след втория фатален инцидент – убийството на Алекс Прети, също на 37 години. Прети е документирал федерална дейност в града, когато е бил повален на земята и застрелян от агенти на граничния патрул.

Двата случая засилиха критиките към разполагането на хиляди федерални имиграционни агенти в рамките на операцията Операция Метро Сърдж, която предизвика сериозни правни спорове и остра политическа реакция.

Макар да се представяше като защитник на обществената безопасност и върховенството на закона, Мадел заяви, че федералната операция се е разширила далеч отвъд първоначалната си цел – борбата със сериозни криминални заплахи. По думите му тя е започнала да създава страх сред американските граждани, особено сред цветнокожите общности, и да подкопава гражданските свободи.

„Републиканците направиха почти невъзможно за републиканец да спечели щатски избори в Минесота“, каза Мадел, подчертавайки дълбокото вътрешно разделение в партията.

Оттеглянето му идва на фона на нарастващи разногласия сред републиканците относно имиграционната политика и федералната намеса. Част от законодателите вече призовават за разследвания или за ограничаване на присъствието на федерални агенти в щата. Междувременно губернаторът на Минесота Тим Уолц обяви по-рано през януари, че няма да се кандидатира за преизбиране, което оставя политическата сцена в щата широко отворена.