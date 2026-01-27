Републиканец се оттегля от надпреварата за губернатор в САЩ след инцидентите в Минесота

Адвокатът Крис Мадел от Минеаполис, който представляваше имиграционния агент, застрелял невъоръжена американка по-рано този месец, прекрати в понеделник кампанията си за губернатор на щата Минесота. Решението идва след второ убийство на цивилен от федерални власти в щата, което допълнително изостри политическото и общественото напрежение около прилагането на имиграционните закони.
Рядко срещаният ход подчертава дълбокия разлом около федералната имиграционна политика и постави Минесота – и най-големия ѝ град Минеаполис – в центъра на вниманието на американската и международната общественост, след като и двете смъртоносни инциденти се случиха именно там.
Мадел, известен с това, че защитава служители на реда, се бореше за републиканската номинация за губернатор. Във видео, публикувано в социалните мрежи, той остро разкритикува реакцията на собствената си партия:
Адвокатът наскоро привлече широко внимание с правните си съвети към Джонатан Рос, агент на Имиграционните и митническите служби на САЩ, който на 7 януари смъртоносно застреля Рене Гуд, 37-годишна жена от Минеаполис. Решението на Мадел да прекрати кампанията си дойде след втория фатален инцидент – убийството на Алекс Прети, също на 37 години. Прети е документирал федерална дейност в града, когато е бил повален на земята и застрелян от агенти на граничния патрул.
Двата случая засилиха критиките към разполагането на хиляди федерални имиграционни агенти в рамките на операцията Операция Метро Сърдж, която предизвика сериозни правни спорове и остра политическа реакция.
Макар да се представяше като защитник на обществената безопасност и върховенството на закона, Мадел заяви, че федералната операция се е разширила далеч отвъд първоначалната си цел – борбата със сериозни криминални заплахи. По думите му тя е започнала да създава страх сред американските граждани, особено сред цветнокожите общности, и да подкопава гражданските свободи.
Оттеглянето му идва на фона на нарастващи разногласия сред републиканците относно имиграционната политика и федералната намеса. Част от законодателите вече призовават за разследвания или за ограничаване на присъствието на федерални агенти в щата. Междувременно губернаторът на Минесота Тим Уолц обяви по-рано през януари, че няма да се кандидатира за преизбиране, което оставя политическата сцена в щата широко отворена.