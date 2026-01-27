Росен Плевнелиев: Гражданското общество трябва да се изправи срещу „Хитлера на 21 век“

Президентът на България в периода 2012–2017 г. Росен Плевнелиев отправи остри критики към политиката на Русия и международните опити за постигане на мир, по време на откриването на Софийски икономически форум.
Според него мир не може да бъде постигнат чрез сделки или налагане на правила със сила, като подчерта, че историята показва обратното.
Бившият държавен глава отправи и критики към политиката на Съединените щати, заявявайки, че президент, който атакува независимите медии, не може да бъде пример за демокрация.
По думите му Европейският съюз остава пример за демократични ценности, които трябва да бъдат защитени.
Плевнелиев подчерта необходимостта от ясно осъзнаване на съвременната геополитическа реалност и позицията на Европа по въпроса за мира.
Според него мирът е възможен чрез обединени усилия на европейските държави, като даде пример с Германия, Франция и Естония, които могат да работят за постигане на консенсус.
В заключение бившият президент подчерта, че големите икономически и политически процеси трябва да се разглеждат през призмата на човешкия живот и обществата.
