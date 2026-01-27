Росен Плевнелиев: Гражданското общество трябва да се изправи срещу „Хитлера на 21 век“

Президентът на България в периода 2012–2017 г. Росен Плевнелиев отправи остри критики към политиката на Русия и международните опити за постигане на мир, по време на откриването на Софийски икономически форум.

„Няма как 20% от българите да считат, че руският президент Владимир Путин цели мир. Няма как като нов Хитлер да нападаш и да убиваш украинци и да не им даваш право на суверенитет, но и да си миротворец. Гражданското общество в България трябва да се изправи срещу Хитлера на 21 век", заяви Плевнелиев.

Според него мир не може да бъде постигнат чрез сделки или налагане на правила със сила, като подчерта, че историята показва обратното.

„Ако има двама лидери със силна ръка, резултатът никога не е бил мир. Няма как да има мир с налагане на правила. Ако не се спазват правилата, няма да има мир“, изтъкна той и допълни, че вярва в силата на Европейския съюз като модел за устойчив мир.

Бившият държавен глава отправи и критики към политиката на Съединените щати, заявявайки, че президент, който атакува независимите медии, не може да бъде пример за демокрация.

„Няма как президентът на САЩ, който не разбира демокрацията и напада независимите медии, а на следващия ден да ги арестува, да ни учи на демокрация“, каза Плевнелиев.

По думите му Европейският съюз остава пример за демократични ценности, които трябва да бъдат защитени.

„Пример за демокрация е ЕС и трябва да съхраним това прекрасно цвете на демокрацията. Америка вече не е от европейски тип – там има много индийци, латиноамериканци и балансът на силите се изгуби“, коментира той.

Плевнелиев подчерта необходимостта от ясно осъзнаване на съвременната геополитическа реалност и позицията на Европа по въпроса за мира.

„Трябва да се разбира ситуацията днес и пред какви трудности сме изправени. Трябва да осъзнаем какви са позициите ни за мира“, призова той.

Според него мирът е възможен чрез обединени усилия на европейските държави, като даде пример с Германия, Франция и Естония, които могат да работят за постигане на консенсус.

„Мир няма, когато се връщаш в 19 век. Ние европейците сме най-добри по демокрация, права на човека, качество на живота. Икономиката ни не е чак толкова добра и когато говорим за регионалната ситуация открито трябва да направим дебат“, заяви Плевнелиев.

В заключение бившият президент подчерта, че големите икономически и политически процеси трябва да се разглеждат през призмата на човешкия живот и обществата.

„Става въпрос за човешки животи и общества. Начинът, по който се минава през трудните моменти, определя човечеството, държавите, семействата. Преминаваме през труден момент от историята“, посочи той.