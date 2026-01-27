НА ЖИВО
      вторник, 27.01.26
          Политика

          Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

          27 януари 2026 | 15:55
          Президентът (2017-2026) Румен Радев проведе днес среща с представители на компаниите – ключови инвеститори в проекта Kardesa, който предвижда изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море. Проектът цели да свърже България, Турция и Грузия, като в по-късен етап и други държави от региона.

          В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerTelecom.

          По време на разговора държавният глава подчерта, че изграждането на центрове за данни в България и развитието на дигиталната свързаност са били сред неговите приоритети и през двата му мандата, като заяви, че ще продължи да работи за утвърждаването на страната в тези стратегически области.

          „Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност“, подчерта Румен Радев.

          Проектът Kardesa утвърждава ролята на България като част от стратегически дигитален коридор и създава предпоставки страната да се развие като водещ дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Реализацията му е от ключово значение и за бъдещото изграждане на големи центрове за данни, развитие на дигитални технологии и създаване на екосистема за взаимодействие между технологични компании в региона.

          България

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Екип Евроком -
          България запазва своята ясна европейска ориентация въпреки настоящата политическа нестабилност и не се намира на геополитически кръстопът. Тази теза защити бившият служебен министър-председател и...
          Крими

          МВР засече 25 пияни и 4 дрогирани шофьори за ден

          Пламена Ганева -
          При специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата служители на Министерство на вътрешните работи са установили 25 водачи, управлявали след...
          ИТ

          Учители в Пловдив внедряват изкуствен интелект в началния курс на обучение

          Михаил Георгиев -
          Двадесет и четирима начални педагози от Пловдив и региона преминаха през специализирано обучение, насочено към интегрирането на съвременни технологии в класната стая. Те взеха...
