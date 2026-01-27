Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

Президентът (2017-2026) Румен Радев проведе днес среща с представители на компаниите – ключови инвеститори в проекта Kardesa, който предвижда изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море. Проектът цели да свърже България, Турция и Грузия, като в по-късен етап и други държави от региона.
В срещата участваха представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerTelecom.
По време на разговора държавният глава подчерта, че изграждането на центрове за данни в България и развитието на дигиталната свързаност са били сред неговите приоритети и през двата му мандата, като заяви, че ще продължи да работи за утвърждаването на страната в тези стратегически области.
Проектът Kardesa утвърждава ролята на България като част от стратегически дигитален коридор и създава предпоставки страната да се развие като водещ дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Реализацията му е от ключово значение и за бъдещото изграждане на големи центрове за данни, развитие на дигитални технологии и създаване на екосистема за взаимодействие между технологични компании в региона.
