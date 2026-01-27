НА ЖИВО
          Румен Радев отново мълчи за политически проект, говори за геополитика, Европа и „прибързаната“ еврозона

          27 януари 2026 | 22:35
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бившият президент Румен Радев, който преди дни подаде оставка от поста си, отново избегна директен отговор на въпросите за бъдещия си политически проект. Това се случи при първата му по-широка публична поява след напускането на президентската институция, съобщи репортер на БГНЕС.

          Радев беше попитан дали е готов да обяви новия си политически проект, но не отговори. Той не коментира и въпроса с какви средства би се финансирала подобна инициатива. Вместо това покани журналистите на официалната вечеря на Софийския икономически форум с думите:

          „Добър вечер! Имам какво да кажа. Заповядайте в залата, ще го чуете.“

          По време на събитието Радев говори около 20 минути, като акцентът в изказването му беше поставен върху геополитическата нестабилност, икономическите последици за Европа и бъдещето на България.

          Той все пак коментира първата си публична активност след оставката – срещата с компании за оптични подводни кабели в Черно море. По думите му това е проект, по който е работил „много години“ съвместно с други държавни глави от региона и за който е направил „много“.

          В словото си Радев подчерта, че геополитическата „буря“ вече далеч надхвърля конфликтите в Украйна и Газа и че икономиката е една от първите жертви на сблъсъка между геополитика и идеология. Според него изборът на енергийни ресурси и суровини все по-рядко се ръководи от икономическа логика, а от „идеологическа коректност“.

          Той заяви, че Европа е сред най-засегнатите региони именно защото най-стриктно се придържа към международното право, либералните ценности и климатичните цели. Радев се позова и на Националната стратегия за сигурност на САЩ, в която, по думите му, се говори за икономически упадък, политическа нестабилност и криза на демокрацията, както и за необходимостта от по-реалистичен подход към войната в Украйна и отношенията с Русия.

          „Знаете, че заради подобни изказвания аз съм класифициран в една друга група, но това го казва Националната стратегия за сигурност на САЩ“, подчерта Радев.

          Бившият президент изрази тезата, че Европа се е превърнала в „заложник на собствената си амбиция за морално лидерство“ в свят, в който правилата се разпадат, а дневният ред се диктува от САЩ, Китай и Русия. Той предупреди, че предстоят нови военни, икономически и технологични конфликти, които ще пренареждат сферите на влияние.

          По отношение на България Радев отново определи присъединяването към еврозоната като „прибързано“. Според него истинската интеграция в ЕС и еврозоната минава през изгонване на олигархията от властта, върховенство на правото, реално разделение на властите и работещо правосъдие.

          В заключение Радев заяви, че в българското общество има огромна енергия и желание за промяна, която трябва да бъде насочена към оздравяване на държавността, така че България да бъде „демократична, свободна, просперираща и европейска държава“.

