Русия и Китай обсъдиха военното сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността

Министърът на отбраната на Руската федерация Андрей Белоусов проведе разговор с министъра на отбраната на Китайската народна република, адмирал Дун Цзюн, по видеоконферентна връзка.
По време на преговорите Белоусов подчерта, че всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Китай се развива последователно, като специален акцент беше поставен върху военното сътрудничество между двете държави.
По думите му контактите между двете армии се осъществяват планово и координирано, което допринася за укрепването на двустранните отношения и за стабилността в международната среда.
Разговорът се вписва в рамките на задълбочаващото се стратегическо сътрудничество между Русия и Китай, включително в областта на сигурността, съвместните учения и обмена на опит между въоръжените сили на двете страни.
