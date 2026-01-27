Русия и Китай обсъдиха военното сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността

Министърът на отбраната на Руската федерация Андрей Белоусов проведе разговор с министъра на отбраната на Китайската народна република, адмирал Дун Цзюн, по видеоконферентна връзка.

- Реклама -

По време на преговорите Белоусов подчерта, че всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Китай се развива последователно, като специален акцент беше поставен върху военното сътрудничество между двете държави.

„Взаимодействието на Въоръжените сили на Русия и Народно-освободителната армия на Китай е организирано на високо ниво в сферите на отбраната и сигурността“, заяви руският министър на отбраната.

По думите му контактите между двете армии се осъществяват планово и координирано, което допринася за укрепването на двустранните отношения и за стабилността в международната среда.

Разговорът се вписва в рамките на задълбочаващото се стратегическо сътрудничество между Русия и Китай, включително в областта на сигурността, съвместните учения и обмена на опит между въоръжените сили на двете страни.