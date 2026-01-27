Русия нанесе масиран удар с дронове в Одеса

През нощта срещу вторник Русия нанесе масирана атака с дронове срещу Одеса, съобщава УНИАН. Регистрирани са над 10 места на удари. Атаката е повредила двуетажна жилищна сграда и е разрушила апартамент на втория етаж на друга двуетажна жилищна сграда.

Началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак съобщи за поразен обект от критичната инфраструктура.

Апартаменти от втория до четвъртия етаж на четириетажна сграда също са били разрушени, а удар в девететажна сграда е причинил пожар на четвъртия и петия етаж.

„Културен и религиозен обект е повреден. Прозорци на съседните сгради са били счупени на местата на удара. Автомобилите са повредени. Четиринадесет души, включително три деца, са спасени“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

Броят на пострадалите към момента възлиза на 22 души.