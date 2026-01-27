НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия нанесе масиран удар с дронове в Одеса

          27 януари 2026 | 08:32 840
          Пожар в пристанището на Одеса
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През нощта срещу вторник Русия нанесе масирана атака с дронове срещу Одеса, съобщава УНИАН. Регистрирани са над 10 места на удари. Атаката е повредила двуетажна жилищна сграда и е разрушила апартамент на втория етаж на друга двуетажна жилищна сграда.

          - Реклама -

          Началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак съобщи за поразен обект от критичната инфраструктура.

          Апартаменти от втория до четвъртия етаж на четириетажна сграда също са били разрушени, а удар в девететажна сграда е причинил пожар на четвъртия и петия етаж.

          „Културен и религиозен обект е повреден. Прозорци на съседните сгради са били счупени на местата на удара. Автомобилите са повредени. Четиринадесет души, включително три деца, са спасени“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

          Броят на пострадалите към момента възлиза на 22 души.

          През нощта срещу вторник Русия нанесе масирана атака с дронове срещу Одеса, съобщава УНИАН. Регистрирани са над 10 места на удари. Атаката е повредила двуетажна жилищна сграда и е разрушила апартамент на втория етаж на друга двуетажна жилищна сграда.

          - Реклама -

          Началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак съобщи за поразен обект от критичната инфраструктура.

          Апартаменти от втория до четвъртия етаж на четириетажна сграда също са били разрушени, а удар в девететажна сграда е причинил пожар на четвъртия и петия етаж.

          „Културен и религиозен обект е повреден. Прозорци на съседните сгради са били счупени на местата на удара. Автомобилите са повредени. Четиринадесет души, включително три деца, са спасени“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации.

          Броят на пострадалите към момента възлиза на 22 души.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          FT: САЩ са отправили ултиматум на Украйна: предаване на Донбас на Русия срещу гаранции за сигурност

          Иван Христов -
          Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ясно е дала на Украйна да разбере, че гаранциите за сигурност на Вашингтон зависят от съгласието на...
          Война

          Валерий Герасимов: Руската армия настъпва на всички направления в Украйна, превзет е Купянск-Узловой

          Иван Христов -
          Бойци от руската групировка „Запад“ са превзели град Купянск-Узловой в Харковска област на Украйна. Това обяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили...
          Война

          САЩ изпращат танкове Abrams в Румъния

          Иван Христов -
          САЩ ще разположат отряд американски войски с танкове M1A2 Abrams в Румъния като част от ротационно присъствие на югоизточния фланг на НАТО. Това беше...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions