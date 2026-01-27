НА ЖИВО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2" (ВИДЕО)10:11 Днес е Международният ден в памет на жертвите на Холокоста09:34 Тир се вряза в чакащи камиони край „Капитан Андреево", шофьорът загина
          НачалоЕвропаПолитика

          Рюте настоя Сърбия да установи отговорността за две нападения в Косово през 2023 г.

          27 януари 2026 | 15:44 390
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова Сърбия да установи пълната отговорност за две тежки нападения в Косово през 2023 г. – атаката срещу военнослужещи от мисията КейФОР в Звечан и въоръжения сблъсък в село Банска, Северно Косово, съобщават сръбските медии.

          Изявлението беше направено по време на съвместно заседание на комисиите по външни работи и по сигурност и отбрана на Европейски парламент. Рюте подчерта, че очаква конкретни действия от сръбския президент Александър Вучич.

          „Имам лични отношения с президента Вучич и се познаваме от години, но очакваме той да установи отговорност и по двата случая. Той пое такъв ангажимент“, заяви генералният секретар на НАТО.

          Рюте подчерта, че НАТО остава ангажирана със стабилността в Западните Балкани, като напомни, че Алиансът многократно е призовавал Белград да изправи пред правосъдието виновните за насилието срещу международните сили и косовската полиция.

          При нападението в село Банска в нощта на 23 срещу 24 септември 2023 г. група от около 30 въоръжени сърби атакува косовската полиция. При инцидента загина косовският полицай Африм Буняку, както и трима от нападателите, а друг полицай беше ранен. Косово определи случая като „терористично нападение“ и обвини Белград, който отрече участие.

          Отговорност за атаката пое Милан Радойчич, бивш заместник-председател на партията Сръбска листа. Той беше арестуван в Сърбия и освободен ден по-късно. Впоследствие Интерпол издаде международна заповед за ареста му, а косовската прокуратура повдигна обвинения срещу него и още 45 души, като 42 от тях се съдят задочно.

          Според информация на радио „Свободна Европа“ Радойчич се намира в Белград, с наложена съдебна забрана да напуска страната, докато Косово настоява за екстрадицията му и процес в Прищина.

          НАТО подчертава, че изясняването на отговорността за тези инциденти е ключово условие за стабилност и доверие в региона, както и за напредъка на Сърбия в отношенията ѝ с евроатлантическите партньори.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Украйна може да влезе в ЕС през 2027 г.

          Георги Петров -
          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква реалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз през 2027 г., като определи членството като ключова гаранция за...
          Общество

          Ограничават електрическите велосипеди в Амстердам

          Пола Жекова -
          Амстердам, считан за столицата на колоезденето, планира да забрани електрическите велосипеди. Новата мярка няма да обхваща целия град, а само определи части. Причината за...
          Политика

          ЕК потвърди правото на Франция да забрани социалните мрежи за деца под 15 години

          Георги Петров -
          Европейската комисия потвърди, че Франция има пълното право да въведе забрана за използване на социални мрежи от непълнолетни лица под 15-годишна възраст. Тази мярка...
