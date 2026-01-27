Рюте настоя Сърбия да установи отговорността за две нападения в Косово през 2023 г.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова Сърбия да установи пълната отговорност за две тежки нападения в Косово през 2023 г. – атаката срещу военнослужещи от мисията КейФОР в Звечан и въоръжения сблъсък в село Банска, Северно Косово, съобщават сръбските медии.

- Реклама -

Изявлението беше направено по време на съвместно заседание на комисиите по външни работи и по сигурност и отбрана на Европейски парламент. Рюте подчерта, че очаква конкретни действия от сръбския президент Александър Вучич.

„Имам лични отношения с президента Вучич и се познаваме от години, но очакваме той да установи отговорност и по двата случая. Той пое такъв ангажимент“, заяви генералният секретар на НАТО.

Рюте подчерта, че НАТО остава ангажирана със стабилността в Западните Балкани, като напомни, че Алиансът многократно е призовавал Белград да изправи пред правосъдието виновните за насилието срещу международните сили и косовската полиция.

При нападението в село Банска в нощта на 23 срещу 24 септември 2023 г. група от около 30 въоръжени сърби атакува косовската полиция. При инцидента загина косовският полицай Африм Буняку, както и трима от нападателите, а друг полицай беше ранен. Косово определи случая като „терористично нападение“ и обвини Белград, който отрече участие.

Отговорност за атаката пое Милан Радойчич, бивш заместник-председател на партията Сръбска листа. Той беше арестуван в Сърбия и освободен ден по-късно. Впоследствие Интерпол издаде международна заповед за ареста му, а косовската прокуратура повдигна обвинения срещу него и още 45 души, като 42 от тях се съдят задочно.

Според информация на радио „Свободна Европа“ Радойчич се намира в Белград, с наложена съдебна забрана да напуска страната, докато Косово настоява за екстрадицията му и процес в Прищина.

НАТО подчертава, че изясняването на отговорността за тези инциденти е ключово условие за стабилност и доверие в региона, както и за напредъка на Сърбия в отношенията ѝ с евроатлантическите партньори.