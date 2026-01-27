НА ЖИВО
          Правосъдие

          Съдът в Русе реши: Съкратена процедура за катастрофата с три жертви в Разград

          27 януари 2026 | 14:45
          След заседание, продължило близо два часа, Русенският окръжен съд взе решение делото срещу 19-годишния Николай Дюлгеров да протече по съкратената съдебна процедура. Съдебният процес разглежда тежкия пътен инцидент от миналата година в Разград, при който младият шофьор се вряза с автомобила си в заведение и помел трима души, седнали на маса.

          Трагедията отне живота на двама от пострадалите на място, а третият почина малко по-късно от раните си в местната болница.

          По време на разпоредителното заседание магистратите отхвърлиха исканията на защитниците на почернените семейства. Адвокатите на близките на загиналите настояваха на подсъдимия да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Освен това, те поискаха отвод на обвинението. В своите мотиви юристите изтъкнаха липсата на пълна химическа експертиза, която да установи дали водачът е употребил райски газ по време на шофирането, както и неизяснените обстоятелства около евентуални предишни пътни нарушения на Дюлгеров.

          Казусът беше преместен за разглеждане в Русе поради обективна невъзможност да се гледа в Разград. Всички съдии от Разградския съд си направиха самоотвод, тъй като майката на подсъдимия работи в институцията като призовкар, което създава предпоставки за конфликт на интереси.

          Решението на магистратите за преминаване към съкратено производство не е окончателно и подлежи на обжалване в седемдневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново. Окръжният съд в Русе насрочи следващото заседание по процеса за 17 март.

