      вторник, 27.01.26
          Съдят 73-годишен мъж за жестоко убийство с брадва в село Кочани

          27 януари 2026 | 14:44 1170
          Окръжната прокуратура в Смолян внесе обвинителен акт срещу 73-годишния К.П. за тежко криминално престъпление в родопското село Кочани, община Неделино. Възрастният мъж ще отговаря пред съда за умишлено убийство на свой съсед, извършено с особена агресия след битов скандал за преминаване през имот.

          Трагичният инцидент се разиграва на 1 март 2024 г. Според данните на държавното обвинение, подсъдимият е нападнал 79-годишния Б.М. в близост до селскостопанска постройка. Чрез нанасяне на удари с брадва в областта на главата, той е причинил на жертвата тежка черепно-мозъчна травма, счупване на кости и масивен кръвоизлив. Въпреки усилията на лекарите и оказаната специализирана медицинска помощ, пострадалият е починал от раните си четири дни по-късно – на 5 март 2024 г.

          Освен за убийството, К.П. е предаден на съд и по второ обвинение. Разследването е установило, че непосредствено след нападението, на същото място, той е насочил агресията си и към съпругата на жертвата – 75-годишната Р.М. Държейки брадвата в ръка, той се е заканил с убийство на жената. Според прокуратурата това действие е предизвикало основателен страх в съзнанието ѝ за реалното изпълнение на заканата.

          Предисторията на конфликта е свързана с дългогодишни спорове за ползване на път. В деня на убийството жертвата и съпругата му работили на собствената си нива в село Кочани. Достъпът до имота се осъществявал през тесен път, по който семейството преминавало пеша и с трактор. Маршрутът минавал покрай дома на обвиняемия К.П., което го дразнело. Той системно твърдял, че пътят е негова собственост и съседите му нямат право да го използват.

          Напрежението е ескалирало в следобедните часове, когато Б.М. потеглил с трактора на заден ход. К.П. го пресрещнал в гръб, издърпал го от шофьорското място и го съборил на земята. Използвайки момента на изненада, нападателят нанесъл три удара с брадва по главата на падналия мъж, малко преди съпругата на жертвата да успее да се приближи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Екип Евроком -
          България запазва своята ясна европейска ориентация въпреки настоящата политическа нестабилност и не се намира на геополитически кръстопът. Тази теза защити бившият служебен министър-председател и...
          Инциденти

          Вече 34 са жертвите на снежната буря в САЩ

          Пламена Ганева -
          Броят на загиналите вследствие на силната снежна и ледена буря, която премина през югоизточната част на Съединени щати, нарасна до 34 души, съобщават властите....
          Политика

          Румен Радев обсъди подводен дигитален коридор през Черно море

          Георги Петров -
          Президентът (2017-2026) Румен Радев проведе днес среща с представители на компаниите – ключови инвеститори в проекта Kardesa, който предвижда изграждането на система от оптични...
