Четири общини в непосредствена близост до столицата са изправени пред системни проблеми с електрозахранването, които напомнят за условия на живот от миналия век. Жителите на Сливница, Драгоман, Божурище и Костинброд сигнализират за непрекъснати прекъсвания на тока и ниско напрежение, което води до масови повреди на домакинска техника. За това алармира адвокат Таня Мирчева, председател на гражданската организация „Твоят глас“, в разговор с журналиста Катя Илиева.

Ситуацията ескалира до степен, в която местните общности са принудени да търсят правата си чрез организиран граждански натиск. Проблемът не е инцидентен, а хроничен, като засяга огромен регион от София област.

Щети за хиляди левове и липса на адекватна реакция

Според адвокат Мирчева най-уязвими са възрастните хора, за които подмяната на изгорял електроуред е непосилен финансов удар. Липсата на качествена услуга не кореспондира с високите сметки, които потребителите заплащат всеки месец.

„Хората са принудени така да търпят чести прекъсвания в електрозахранването, ниско напрежение, което пък води до изгаряне на електроуреди и значителни вреди за домакинствата, сред които много възрастни хора, за които да подменят нов електроуред е доста трудно“, заяви Таня Мирчева.

Първоначално сигналите са постъпили от Сливница и Драгоман, но впоследствие към инициативата на „Твоят глас“ се присъединяват и жители на Божурище и Костинброд. Въпреки близостта до столицата, инфраструктурата в тези райони е в критично състояние.

Оправданията на енергоразпределителното дружество

Гражданите многократно са подавали индивидуални жалби до отговорното дружество. Реакцията на терен обикновено се изчерпва с посещение на техници, които констатират старата инфраструктура и необходимостта от подмяна. Честото обяснение, което потребителите получават, е липса на финансови средства за модернизация.

„Няма достатъчно финансови средства, което ми се струва абсурдно за подобно дружество, което, както знаем, генерира доста сериозни печалби“, коментира адвокат Мирчева.

Единственото изключение към момента е село Габър, където след стартиране на подписка са предприети конкретни мерки от страна на дружеството. Това мотивира организацията да разшири обхвата на действията си.

Гражданска мобилизация и срокове

В момента тече мащабна подписка в четирите засегнати общини. Тя е достъпна както онлайн, така и във физически обекти и магазини в населените места. Поради големия интерес и включването на нови общини, срокът за събиране на подписи е удължен до около 20 февруари.

Планът на организацията е да бъде депозирана колективна жалба до компетентните институции. „Ако не ни оставят друг избор, тъй като считам, че е недопустимо в 21-ви век, и то в София област, толкова близо до столицата, хората да се сблъскват с такива проблеми“, категорична е Мирчева относно готовността за протестни действия.

България на две скорости

Проблемите в региона не се изчерпват само с електроснабдяването. Адвокат Мирчева очерта мрачна картина на битието в малките населени места, където липсват аптеки и редовен достъп до медицинска помощ. В много села няма дори магазини, а хората разчитат на подвижна търговия за хляб.

„За пореден път констатираме, че България върви към това да се раздели на две скорости. В София проблемите да са едни, да се коментират включително и международни теми, и в същото време в провинцията хората да се борят с битови проблеми от просто характер, който е недопустимо да се случва в 21-ви век“, посочи председателят на „Твоят глас“.

Достъпът до лекарства за жителите на малките села в община Драгоман се превръща в истинско предизвикателство. За един обикновен аспирин или преглед при специалист, хората трябва да планира пътуване до общинския център или до София, което изисква сложна логистика с маршрутки и обществен транспорт.

Въпреки трудностите, организацията отчита и успехи, като наскоро спечелената битка за подобряване на транспорта в региона, където активно съдействие е оказала и община Драгоман. Екипът на „Твоят глас“, съставен предимно от млади хора, остава оптимистично настроен, че с общи усилия и гражданска активност промяната е възможна, дори когато политическата класа не поставя проблемите на малките населени места в приоритетите си.