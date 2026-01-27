НА ЖИВО
          САЩ изпращат танкове Abrams в Румъния

          27 януари 2026 | 08:22 90
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ ще разположат отряд американски войски с танкове M1A2 Abrams в Румъния като част от ротационно присъствие на югоизточния фланг на НАТО. Това беше обявено от главнокомандващия на румънските въоръжени сили и началник на Генералния щаб Георге Влад, предава Romania Journal. Той заяви, че това не е увеличение на броя на чуждестранните войски, а по-скоро засилване на бойните способности на вече разположените сили.

          „САЩ се съгласиха да запазят същото ниво на принос на силите и освен това да подобрят качеството и смъртоносността на разположените в Румъния сили. Отряд американски войници, въоръжени с танкове Abrams, ще бъде разположен скоро“, отбеляза генералът.

          Румънският генерален щаб съобщи също, че този въпрос е бил договорен с Върховния главнокомандващ на съюзническите сили в Европа по време на неотдавнашното му посещение в страната. Алиансът потвърди ангажимента си към отбраната на Румъния в съответствие с регионалните планове на НАТО.

          Междувременно, през октомври, САЩ обявиха намаляване на военното си присъствие в Румъния, като изтеглиха батальон от ротационната бригада. Въпреки това, приблизително 1000 американски войници остават в страната.

          Освен американските части, Румъния е домакин и на военни контингенти от други европейски страни. Общият брой на американските и европейските сили, останали в страната след съкращението, е приблизително 3500.

