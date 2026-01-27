САЩ обявиха мащабно въздушно учение в Близкия изток на фона на напрежението с Иран

Съединените щати обявиха мащабно многодневно учение на Военновъздушните сили в Близкия изток на фона на нарастващото напрежение между Съединените щати и Иран заради смъртоносните репресии на иранските власти срещу антиправителствените протести, предаде АФП.

Съобщението идва ден след като американските въоръжени сили обявиха, че ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ е пристигнала в региона, което значително увеличава военния капацитет на САЩ в Близкия изток.

Учението ще има за цел „да демонстрира способността за разполагане, разпръскване и поддържане на бойна въздушна мощ в целия Близък изток“, съобщи въздушният компонент на Централното командване на САЩ, което отговаря за американските сили в региона. Конкретни дати и точно място на провеждане не бяха оповестени.

Антиправителствените протести в Иран започнаха в края на декември, първоначално подхранени от икономическо недоволство, но впоследствие прераснаха в масово движение срещу Ислямската република, с мащабни улични демонстрации от началото на януари.

Базирана в САЩ правозащитна организация съобщи, че е потвърдила над 6 000 загинали по време на протестите, като допълни, че разследва още повече от 17 000 потенциални смъртни случаи.

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп нееднократно предупреди Техеран, че ако протестиращи бъдат убивани, САЩ ще се намесят военно, като паралелно насърчава иранците да поемат контрол над държавните институции, заявявайки, че „помощта е на път“.

По-рано този месец обаче Тръмп се отказа от нареждане за удари, след като заяви, че под натиска на Вашингтон Иран е прекратил над 800 екзекуции, което според него е довело до временно деескалиране на ситуацията.