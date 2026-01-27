НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)
          НачалоСвятПолитика

          САЩ обявиха мащабно въздушно учение в Близкия изток на фона на напрежението с Иран

          27 януари 2026 | 20:38 180
          Снимка: Senior Airman Duncan Bevan/United States Air Forces Central
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съединените щати обявиха мащабно многодневно учение на Военновъздушните сили в Близкия изток на фона на нарастващото напрежение между Съединените щати и Иран заради смъртоносните репресии на иранските власти срещу антиправителствените протести, предаде АФП.

          - Реклама -

          Съобщението идва ден след като американските въоръжени сили обявиха, че ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ е пристигнала в региона, което значително увеличава военния капацитет на САЩ в Близкия изток.

          Учението ще има за цел „да демонстрира способността за разполагане, разпръскване и поддържане на бойна въздушна мощ в целия Близък изток“, съобщи въздушният компонент на Централното командване на САЩ, което отговаря за американските сили в региона. Конкретни дати и точно място на провеждане не бяха оповестени.

          Антиправителствените протести в Иран започнаха в края на декември, първоначално подхранени от икономическо недоволство, но впоследствие прераснаха в масово движение срещу Ислямската република, с мащабни улични демонстрации от началото на януари.

          Базирана в САЩ правозащитна организация съобщи, че е потвърдила над 6 000 загинали по време на протестите, като допълни, че разследва още повече от 17 000 потенциални смъртни случаи.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп нееднократно предупреди Техеран, че ако протестиращи бъдат убивани, САЩ ще се намесят военно, като паралелно насърчава иранците да поемат контрол над държавните институции, заявявайки, че „помощта е на път“.

          По-рано този месец обаче Тръмп се отказа от нареждане за удари, след като заяви, че под натиска на Вашингтон Иран е прекратил над 800 екзекуции, което според него е довело до временно деескалиране на ситуацията.

          Съединените щати обявиха мащабно многодневно учение на Военновъздушните сили в Близкия изток на фона на нарастващото напрежение между Съединените щати и Иран заради смъртоносните репресии на иранските власти срещу антиправителствените протести, предаде АФП.

          - Реклама -

          Съобщението идва ден след като американските въоръжени сили обявиха, че ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ е пристигнала в региона, което значително увеличава военния капацитет на САЩ в Близкия изток.

          Учението ще има за цел „да демонстрира способността за разполагане, разпръскване и поддържане на бойна въздушна мощ в целия Близък изток“, съобщи въздушният компонент на Централното командване на САЩ, което отговаря за американските сили в региона. Конкретни дати и точно място на провеждане не бяха оповестени.

          Антиправителствените протести в Иран започнаха в края на декември, първоначално подхранени от икономическо недоволство, но впоследствие прераснаха в масово движение срещу Ислямската република, с мащабни улични демонстрации от началото на януари.

          Базирана в САЩ правозащитна организация съобщи, че е потвърдила над 6 000 загинали по време на протестите, като допълни, че разследва още повече от 17 000 потенциални смъртни случаи.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп нееднократно предупреди Техеран, че ако протестиращи бъдат убивани, САЩ ще се намесят военно, като паралелно насърчава иранците да поемат контрол над държавните институции, заявявайки, че „помощта е на път“.

          По-рано този месец обаче Тръмп се отказа от нареждане за удари, след като заяви, че под натиска на Вашингтон Иран е прекратил над 800 екзекуции, което според него е довело до временно деескалиране на ситуацията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Йотова започва консултации с БНБ за служебен премиер

          Красимир Попов -
          В сряда президентът Илияна Йотова ще се срещне с ръководството на Българската народна банка в рамките на консултациите за съставяне на служебно правителство, предаде...
          Инциденти

          Жена пострада след инцидент с домашно куче в Казанлък

          Красимир Попов -
          Млада жена е пострадала при инцидент с домашно куче в източен квартал на Казанлък. Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото,...
          Политика

          Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

          Красимир Попов -
          Консервативният бизнесмен Насри Асфура положи клетва като президент на Хондурас, два месеца след като спечели оспорваните избори с откритата подкрепа на Доналд Тръмп, съобщи...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions