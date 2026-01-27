Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Консервативният бизнесмен Насри Асфура положи клетва като президент на Хондурас, два месеца след като спечели оспорваните избори с откритата подкрепа на Доналд Тръмп, съобщи АФП.

67-годишният строителен магнат беше обявен за победител на вота през ноември с минимална разлика, след като по време на кампанията Тръмп заплаши да прекрати помощта за страната, ако неговият „приятел“ бъде победен. Асфура положи клетва пред Конгреса в Тегусигалпа.

„Ще се боря директно с несигурността – не се съмнявайте в това“, заяви новият президент, като призова и за национално единство след избори, белязани от обвинения в измами и триседмично забавяне при обявяването на резултатите.

„Няма да напреднем чрез обиди, отмъщение или омраза“, добави той.

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка на фона на смяната на леви управления с консервативни правителства в региона, където кампаниите все по-често поставят акцент върху престъпността и корупцията.

Асфура, който е от палестински произход, победи телевизионната звезда и също консерватор Салвадор Насраля с 40,1% срещу 39,5% от гласовете, показват официалните резултати.

След изборната победа новият държавен глава посети Съединените щати, където се срещна с държавния секретар Марко Рубио, а по-късно проведе разговори и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.