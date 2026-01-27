НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:48 От последните минути: Йотова обяви как продължават консултациите14:43 На второ четене: Правната комисия прие изменения, свързани със закриването на КПК14:25 НЕОФИЦИАЛНО: Вижте кой вероятно ще стане служебен премиер и кой – вътрешен министър13:12 ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев11:38 Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)11:11 Илияна Йотова прие Рая Назарян на „Дондуков 2“ (ВИДЕО)
          НачалоСвятПолитика

          Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

          27 януари 2026 | 20:33 50
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Консервативният бизнесмен Насри Асфура положи клетва като президент на Хондурас, два месеца след като спечели оспорваните избори с откритата подкрепа на Доналд Тръмп, съобщи АФП.

          - Реклама -

          67-годишният строителен магнат беше обявен за победител на вота през ноември с минимална разлика, след като по време на кампанията Тръмп заплаши да прекрати помощта за страната, ако неговият „приятел“ бъде победен. Асфура положи клетва пред Конгреса в Тегусигалпа.

          „Ще се боря директно с несигурността – не се съмнявайте в това“, заяви новият президент, като призова и за национално единство след избори, белязани от обвинения в измами и триседмично забавяне при обявяването на резултатите.
          „Няма да напреднем чрез обиди, отмъщение или омраза“, добави той.

          Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка на фона на смяната на леви управления с консервативни правителства в региона, където кампаниите все по-често поставят акцент върху престъпността и корупцията.

          Асфура, който е от палестински произход, победи телевизионната звезда и също консерватор Салвадор Насраля с 40,1% срещу 39,5% от гласовете, показват официалните резултати.

          След изборната победа новият държавен глава посети Съединените щати, където се срещна с държавния секретар Марко Рубио, а по-късно проведе разговори и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

          Консервативният бизнесмен Насри Асфура положи клетва като президент на Хондурас, два месеца след като спечели оспорваните избори с откритата подкрепа на Доналд Тръмп, съобщи АФП.

          - Реклама -

          67-годишният строителен магнат беше обявен за победител на вота през ноември с минимална разлика, след като по време на кампанията Тръмп заплаши да прекрати помощта за страната, ако неговият „приятел“ бъде победен. Асфура положи клетва пред Конгреса в Тегусигалпа.

          „Ще се боря директно с несигурността – не се съмнявайте в това“, заяви новият президент, като призова и за национално единство след избори, белязани от обвинения в измами и триседмично забавяне при обявяването на резултатите.
          „Няма да напреднем чрез обиди, отмъщение или омраза“, добави той.

          Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка на фона на смяната на леви управления с консервативни правителства в региона, където кампаниите все по-често поставят акцент върху престъпността и корупцията.

          Асфура, който е от палестински произход, победи телевизионната звезда и също консерватор Салвадор Насраля с 40,1% срещу 39,5% от гласовете, показват официалните резултати.

          След изборната победа новият държавен глава посети Съединените щати, където се срещна с държавния секретар Марко Рубио, а по-късно проведе разговори и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Жена пострада след инцидент с домашно куче в Казанлък

          Красимир Попов -
          Млада жена е пострадала при инцидент с домашно куче в източен квартал на Казанлък. Тя е с множество ухапвания по различни части на тялото,...
          Любопитно

          Археолози откриха най-старите дървени инструменти на брега на езеро в Гърция

          Пламена Ганева -
          Археолози са открили най-старите познати дървени инструменти, намирани досега, на брега на езеро в Гърция. Двата артефакта датират отпреди около 430 000 години, съобщава...
          България

          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          Екип Евроком -
          България запазва своята ясна европейска ориентация въпреки настоящата политическа нестабилност и не се намира на геополитически кръстопът. Тази теза защити бившият служебен министър-председател и...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions