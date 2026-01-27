НА ЖИВО
          Свят

          Сенатор Линдзи Греъм: Целта на САЩ в Иран е смяна на режима на страната

          27 януари 2026 | 08:56
          Сенатор Линдзи Греъм
          Сенатор Линдзи Греъм
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Основната цел на политиката на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо Иран е смяната на режима в Ислямската република, заяви републиканският сенатор Линдзи Греъм в интервю пред The New York Times.

          „Целта е да се сложи край на режима“, посочи Греъм, отбелязвайки, че е стигнал до това заключение след разговори с Тръмп през последните дни. Сенаторът подчерта, че очаква администрацията да предприеме конкретни действия, насочени към смяна на режима в Иран.

          По-рано Middle East Eye съобщи, позовавайки се на източник в страна от Персийския залив, че САЩ обмислят целенасочени удари срещу Иран. Според портала американците биха могли да атакуват Ислямската република още тази седмица, въпреки че времето все още се обсъжда. На 26 януари в интервю за Axios Тръмп заяви, че САЩ са струпали големи сили близо до Иран и изрази увереност в готовността на Техеран за диалог и потенциални споразумения с Вашингтон.

          Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей по-рано заяви, че военните на страната следят отблизо всички движения на американските сили в Близкия изток и предприемат необходимите мерки за укрепване на отбранителните си способности.

