Серен диоксид над нормата и оплаквания от задушлива миризма в Димитровград

Задушлива миризма и замърсен въздух са усетени в Димитровград заради превишение на нормите за серен диоксид. Регионалната инспекция по околната среда и водите е отчела няколко завишени показателя в рамките на деня. Като основни фактори се посочват работата на ТЕЦ „Марица 3“ и неблагоприятните метеорологични условия.
Христо Христозов от гражданската инициатива „Дишай Димитровград“ съобщи, че в понеделник са отчетени превишения на средночасовите стойности на серен диоксид, след което са започнали и сигнали от граждани за затруднено дишане и задух.
По думите на директора на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова още в ранните часове на понеделник е отчетено повишение както на серния диоксид, така и на фините прахови частици.
Атанасова допълни, че в следващите часове са отчетени стойности над 120 микрограма, като според инспекцията замърсяването се задържа заради атмосферните условия.
От страна на ТЕЦ Марица 3 уверяват, че предписанията са изпълнени. Представителят на централата Юлиян Семерджиев заяви, че са направени значителни инвестиции за подобряване на горивната база и системите за очистване.
