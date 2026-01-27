Серен диоксид над нормата и оплаквания от задушлива миризма в Димитровград

Задушлива миризма и замърсен въздух са усетени в Димитровград заради превишение на нормите за серен диоксид. Регионалната инспекция по околната среда и водите е отчела няколко завишени показателя в рамките на деня. Като основни фактори се посочват работата на ТЕЦ „Марица 3“ и неблагоприятните метеорологични условия.

Христо Христозов от гражданската инициатива „Дишай Димитровград“ съобщи, че в понеделник са отчетени превишения на средночасовите стойности на серен диоксид, след което са започнали и сигнали от граждани за затруднено дишане и задух.

„Ние сме с най-малката централа в Маришкия басейн, а най-често се регистрират замърсявания. Местните граждани усещат метален вкус в устата и задушлива миризма, някои и кашлят. Напоследък се усеща и миризма на разлагащо се месо“, обясни той.

По думите на директора на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова още в ранните часове на понеделник е отчетено повишение както на серния диоксид, така и на фините прахови частици.

„Още след 7 часа сутринта дадохме предписание на ТЕЦ-а. Отидохме и на проверка, за да видим колко се изпълнява. Препоръчахме от въглища и слама да се премине на газови горелки, за което има изградена инсталация. Над 350 микрограма на кубичен метър серен диоксид регистрирахме по време на проверката“, посочи тя.

Атанасова допълни, че в следващите часове са отчетени стойности над 120 микрограма, като според инспекцията замърсяването се задържа заради атмосферните условия.

„Имаше смог над Димитровград. За да има разсейване, трябва да се появи вятър. Нормата за опасност за човешкото здраве е превишение три пъти на постоянни стойности по 500 микрограма на кубичен метър – това не се е случвало от години“, уточни тя.

От страна на ТЕЦ Марица 3 уверяват, че предписанията са изпълнени. Представителят на централата Юлиян Семерджиев заяви, че са направени значителни инвестиции за подобряване на горивната база и системите за очистване.