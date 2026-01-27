НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Серен диоксид над нормата и оплаквания от задушлива миризма в Димитровград

          27 януари 2026 | 08:42 400
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Задушлива миризма и замърсен въздух са усетени в Димитровград заради превишение на нормите за серен диоксид. Регионалната инспекция по околната среда и водите е отчела няколко завишени показателя в рамките на деня. Като основни фактори се посочват работата на ТЕЦ „Марица 3“ и неблагоприятните метеорологични условия.

          - Реклама -

          Христо Христозов от гражданската инициатива „Дишай Димитровград“ съобщи, че в понеделник са отчетени превишения на средночасовите стойности на серен диоксид, след което са започнали и сигнали от граждани за затруднено дишане и задух.

          „Ние сме с най-малката централа в Маришкия басейн, а най-често се регистрират замърсявания. Местните граждани усещат метален вкус в устата и задушлива миризма, някои и кашлят. Напоследък се усеща и миризма на разлагащо се месо“, обясни той.

          По думите на директора на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова още в ранните часове на понеделник е отчетено повишение както на серния диоксид, така и на фините прахови частици.

          За втори път в рамките на седмица: ТЕЦ „Марица-Изток 3“ обгази Димитровград За втори път в рамките на седмица: ТЕЦ „Марица-Изток 3“ обгази Димитровград

          „Още след 7 часа сутринта дадохме предписание на ТЕЦ-а. Отидохме и на проверка, за да видим колко се изпълнява. Препоръчахме от въглища и слама да се премине на газови горелки, за което има изградена инсталация. Над 350 микрограма на кубичен метър серен диоксид регистрирахме по време на проверката“, посочи тя.

          Атанасова допълни, че в следващите часове са отчетени стойности над 120 микрограма, като според инспекцията замърсяването се задържа заради атмосферните условия.

          „Имаше смог над Димитровград. За да има разсейване, трябва да се появи вятър. Нормата за опасност за човешкото здраве е превишение три пъти на постоянни стойности по 500 микрограма на кубичен метър – това не се е случвало от години“, уточни тя.

          От страна на ТЕЦ Марица 3 уверяват, че предписанията са изпълнени. Представителят на централата Юлиян Семерджиев заяви, че са направени значителни инвестиции за подобряване на горивната база и системите за очистване.

          „Инвестирали сме много средства, подобрили сме горивната база и очистването, разпалваме изцяло на газ. Технологията предполага лимити, атмосферните условия също оказват влияния. При ниско налягане се получава натрупване на замърсител в приземния слой“, каза той.

          Задушлива миризма и замърсен въздух са усетени в Димитровград заради превишение на нормите за серен диоксид. Регионалната инспекция по околната среда и водите е отчела няколко завишени показателя в рамките на деня. Като основни фактори се посочват работата на ТЕЦ „Марица 3“ и неблагоприятните метеорологични условия.

          - Реклама -

          Христо Христозов от гражданската инициатива „Дишай Димитровград“ съобщи, че в понеделник са отчетени превишения на средночасовите стойности на серен диоксид, след което са започнали и сигнали от граждани за затруднено дишане и задух.

          „Ние сме с най-малката централа в Маришкия басейн, а най-често се регистрират замърсявания. Местните граждани усещат метален вкус в устата и задушлива миризма, някои и кашлят. Напоследък се усеща и миризма на разлагащо се месо“, обясни той.

          По думите на директора на РИОСВ – Хасково Тонка Атанасова още в ранните часове на понеделник е отчетено повишение както на серния диоксид, така и на фините прахови частици.

          За втори път в рамките на седмица: ТЕЦ „Марица-Изток 3“ обгази Димитровград За втори път в рамките на седмица: ТЕЦ „Марица-Изток 3“ обгази Димитровград

          „Още след 7 часа сутринта дадохме предписание на ТЕЦ-а. Отидохме и на проверка, за да видим колко се изпълнява. Препоръчахме от въглища и слама да се премине на газови горелки, за което има изградена инсталация. Над 350 микрограма на кубичен метър серен диоксид регистрирахме по време на проверката“, посочи тя.

          Атанасова допълни, че в следващите часове са отчетени стойности над 120 микрограма, като според инспекцията замърсяването се задържа заради атмосферните условия.

          „Имаше смог над Димитровград. За да има разсейване, трябва да се появи вятър. Нормата за опасност за човешкото здраве е превишение три пъти на постоянни стойности по 500 микрограма на кубичен метър – това не се е случвало от години“, уточни тя.

          От страна на ТЕЦ Марица 3 уверяват, че предписанията са изпълнени. Представителят на централата Юлиян Семерджиев заяви, че са направени значителни инвестиции за подобряване на горивната база и системите за очистване.

          „Инвестирали сме много средства, подобрили сме горивната база и очистването, разпалваме изцяло на газ. Технологията предполага лимити, атмосферните условия също оказват влияния. При ниско налягане се получава натрупване на замърсител в приземния слой“, каза той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Атанас Зафиров: Спекулациите за краха на БСП са силно преувеличени

          Росица Николаева -
          Слуховете за разпад на Българската социалистическа партия (БСП) не отговарят на истината, а политическата сила трябва да се фокусира върху единството преди предстоящия вот. Това...
          Общество

          Защо превозвачите затвориха „Гюешево“ и „Калотина“

          Дамяна Караджова -
          За втори пореден ден превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина
          Политика

          Петър Петров: „Възраждане“ беше първата политическа партия, която призова Радев да работим заедно

          Росица Николаева -
          "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди шест месеца призова Радев да работим заедно. Няма симпатизант на Радев, който да не желае той...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions