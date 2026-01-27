Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море

Северна Корея е изстреляла това, което изглежда като балистична ракета към Японско море, съобщи Министерството на отбраната на Япония.

Съвместният комитет на началник-щабовете на Южна Корея също обяви, че е засекъл изстрелване на „снаряд“ към морската акватория, известна в Сеул като Източно море.

Тестът е вторият за този месец, извършен от Пхенян, и идва часове след ракетен залп, осъществен малко преди южнокорейският лидер да отпътува за Китай за участие в международна среща на върха, предаде АФП.

През последните години Северна Корея значително засили интензивността на ракетните си изпитания. Според анализатори тази активност има няколко цели – подобряване на способностите за прецизни удари, демонстрация на сила и отправяне на предизвикателство към Съединените щати и Южна Корея, както и тестване на оръжейни системи преди евентуален износ за Русия.

Очаква се в близките седмици Пхенян да проведе ключов конгрес на управляващата партия, който ще бъде първият подобен форум от пет години насам. В навечерието му севернокорейският лидер Ким Чен Ун нареди разширяване и модернизация на производството на ракети в страната.

Изстрелването отново засили напрежението в региона и предизвика вниманието на Токио и Сеул, които следят отблизо развитието на севернокорейската ракетна програма.