      вторник, 27.01.26
          Инциденти

          Шофьор загина при тежка катастрофа с тир край „Капитан Андреево“

          27 януари 2026 | 09:34 480
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Шофьор на тежкотоварен автомобил е загинал, след като камионът, който е управлявал, се е врязал в опашка от чакащи тирове на няколко километра преди ГКПП Капитан Андреево.

          Тежка катастрофа в Прохода на Републиката: дете загина, а родителите му са ранени

          Инцидентът е станал около 7:00 часа сутринта на 27 януари. По информация на NOVA кабината на водача е била буквално смазана при удара.

          Заради катастрофата движението от Свиленград към граничния пункт за влизане в Турция е временно спряно, като на място работят екипи на полицията и спешните служби.

