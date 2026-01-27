Шофьор загина при тежка катастрофа с тир край „Капитан Андреево“

Шофьор на тежкотоварен автомобил е загинал, след като камионът, който е управлявал, се е врязал в опашка от чакащи тирове на няколко километра преди ГКПП Капитан Андреево.

- Реклама -

Инцидентът е станал около 7:00 часа сутринта на 27 януари. По информация на NOVA кабината на водача е била буквално смазана при удара.

Заради катастрофата движението от Свиленград към граничния пункт за влизане в Турция е временно спряно, като на място работят екипи на полицията и спешните служби.