Изграждането на ключовата за Северна България магистрала между Русе и Велико Търново напредва според заложените планове, като крайният срок за завършване на първите два лота остава непроменен – 2030 година.

Това стана ясно по време на пресконференция в крайдунавския град, дадена от директора на Областното пътно управление инж. Стамен Савов и областния управител Драгомир Драганов.

По думите на инж. Савов, ако дейностите продължат с настоящите темпове, до края на десетилетието трасето от Русе до пътния възел преди село Пейчиново (след Бяла) ще бъде напълно функциониращо. Този участък обхваща движението по първокласния републикански път в посока София.

Въпреки възникналите административни казуси, работата на терен не е спирала. Инж. Савов разясни ситуацията с прекратената обществена поръчка за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) – парцеларен план. Той бе категоричен, че това не възпрепятства строителството на участъка между Русе и Бяла, както и обхода на град Бяла.

Паралелно с изграждането на магистралата, напредва и основният ремонт на моста между Русе и Гюргево, който започна на 10 юли 2024 г.

Дейностите се движат по график, като се очаква до два месеца да започне работата по последния шести участък, където са констатирани пропуквания и дупки в асфалта.

Инж. Савов отчете, че целият ремонт на българския участък от съоръжението трябва да приключи през юли 2026 г.

Междувременно се водят разговори между България и Румъния за изграждане на нов мост над Дунав при Русе, който да се свърже с бъдещата магистрала, като за предпроектното проучване е осигурено пълно европейско финансиране.