      вторник, 27.01.26
          Сигнал до „Евроком“: Опасни кабели висят над улица на метри от училище в Плевен

          27 януари 2026 | 17:45
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          За опасни кабели, висящи върху тротоар и над улица на метри от училище в Плевен, сигнализира зрител на телевизия „Евроком“.

          Според подателя на сигнала има реална опасност за автомобилите и пешеходците в близост до СУ „Иван Вазов“. Потребители в социалните мрежи също алармират за проблема.

          „До момента не се забелязва реакция от отговорните институции, а рискът от инцидент е сериозен“, се казва в сигнала на Румен Кунов.

