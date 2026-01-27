Сигнал до „Евроком“: Опасни кабели висят над улица на метри от училище в Плевен

За опасни кабели, висящи върху тротоар и над улица на метри от училище в Плевен, сигнализира зрител на телевизия „Евроком“.

- Реклама -

Според подателя на сигнала има реална опасност за автомобилите и пешеходците в близост до СУ „Иван Вазов“. Потребители в социалните мрежи също алармират за проблема.