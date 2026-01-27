НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Служителите на ДАНС ще поддържат форма със задължителни пешеходни преходи

          27 януари 2026 | 12:05 1140
          Снимка: Facebook
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) въвежда задължителни организирани пешеходни походи за своите служители като част от поддържането на физическата им подготовка. Това е предвидено в проект на нова Инструкция, публикуван за обществено обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации.

          - Реклама -

          Съгласно документа, пешеходните преходи ще се провеждат веднъж месечно и ще заемат цял работен ден. Инструкцията е подписана от новоназначения председател на ДАНС Деньо Денев.

          С новите правила се предвижда премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка, като тя ще се осъществява единствено в организиран формат. Според мотивите към проекта този подход ще позволи по-добро планиране и контрол, ще повиши служебната дисциплина и безопасността, както и ще оптимизира използването на работното време.

          „Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи създава условия за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите“, се посочва в документа.

          Походите ще се организират от структурните звена на агенцията, като ще се изготвят списъци на участващите служители. Онези, които не са включени в конкретния преход, ще продължат да изпълняват служебните си задължения на работните си места.

          Новата инструкция ще замени действащата до момента заповед от 2020 г., като целта е уеднаквяване на практиките и по-строг контрол върху физическата подготовка на служителите в системата на ДАНС.

          Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) въвежда задължителни организирани пешеходни походи за своите служители като част от поддържането на физическата им подготовка. Това е предвидено в проект на нова Инструкция, публикуван за обществено обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации.

          - Реклама -

          Съгласно документа, пешеходните преходи ще се провеждат веднъж месечно и ще заемат цял работен ден. Инструкцията е подписана от новоназначения председател на ДАНС Деньо Денев.

          С новите правила се предвижда премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка, като тя ще се осъществява единствено в организиран формат. Според мотивите към проекта този подход ще позволи по-добро планиране и контрол, ще повиши служебната дисциплина и безопасността, както и ще оптимизира използването на работното време.

          „Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи създава условия за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите“, се посочва в документа.

          Походите ще се организират от структурните звена на агенцията, като ще се изготвят списъци на участващите служители. Онези, които не са включени в конкретния преход, ще продължат да изпълняват служебните си задължения на работните си места.

          Новата инструкция ще замени действащата до момента заповед от 2020 г., като целта е уеднаквяване на практиките и по-строг контрол върху физическата подготовка на служителите в системата на ДАНС.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев

          Никола Павлов -
          Разговорите между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са фокусирани върху визията за бъдещето на страната. Това заяви пред журналисти Асен Василев, лидер на Продължаваме...
          Правосъдие

          Полицай свидетелства срещу Кирил Петков: Арестът на Борисов е обсъждан в МС

          Никола Павлов -
          Полицай от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) свидетелства в съда, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били...
          Крими

          21-годишен шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево

          Дамяна Караджова -
          Млад шофьор е задържан в Шивачево с 2,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Сливен.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions