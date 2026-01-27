Служителите на ДАНС ще поддържат форма със задължителни пешеходни преходи

Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) въвежда задължителни организирани пешеходни походи за своите служители като част от поддържането на физическата им подготовка. Това е предвидено в проект на нова Инструкция, публикуван за обществено обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации.

Съгласно документа, пешеходните преходи ще се провеждат веднъж месечно и ще заемат цял работен ден. Инструкцията е подписана от новоназначения председател на ДАНС Деньо Денев.

С новите правила се предвижда премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка, като тя ще се осъществява единствено в организиран формат. Според мотивите към проекта този подход ще позволи по-добро планиране и контрол, ще повиши служебната дисциплина и безопасността, както и ще оптимизира използването на работното време.

„Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи създава условия за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите“, се посочва в документа.

Походите ще се организират от структурните звена на агенцията, като ще се изготвят списъци на участващите служители. Онези, които не са включени в конкретния преход, ще продължат да изпълняват служебните си задължения на работните си места.

Новата инструкция ще замени действащата до момента заповед от 2020 г., като целта е уеднаквяване на практиките и по-строг контрол върху физическата подготовка на служителите в системата на ДАНС.