Станишев: БСП може да изпадне от парламента, има един полезен ход

Бившият министър-председател и бивш лидер на БСП Сергей Станишев заяви, че партията е допуснала сериозна стратегическа грешка, превръщайки се в част от статуквото в очите на голяма част от обществото. Коментарът му беше направен пред журналисти във връзка с възможния ефект от бъдещ политически проект на Румен Радев върху резултатите на левицата на предсрочните парламентарни избори.
Изявлението Станишев направи след участието си в Софийски икономически форум.
По думите му всички политически партии са притеснени от евентуален нов политически проект, свързан с Румен Радев, тъй като подобни формации обикновено водят до сериозно разместване на електоралните нагласи.
Според него БСП е изправена пред реален риск дори да остане извън следващия парламент, ако не предприеме спешни и убедителни действия.
Станишев подчерта, че единственият полезен ход за БСП в този момент е вътрешна консолидация и ясно ново политическо съдържание, съобразено с обществените очаквания.
