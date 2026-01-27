Станишев: БСП може да изпадне от парламента, има един полезен ход

Бившият министър-председател и бивш лидер на БСП Сергей Станишев заяви, че партията е допуснала сериозна стратегическа грешка, превръщайки се в част от статуквото в очите на голяма част от обществото. Коментарът му беше направен пред журналисти във връзка с възможния ефект от бъдещ политически проект на Румен Радев върху резултатите на левицата на предсрочните парламентарни избори.

- Реклама -

Изявлението Станишев направи след участието си в Софийски икономически форум.

„За съжаление БСП допусна да се превърне в част от статуквото в очите на много хора. БСП беше вторичен партньор в управлението и сега е в особено трудна ситуация“, заяви той.

По думите му всички политически партии са притеснени от евентуален нов политически проект, свързан с Румен Радев, тъй като подобни формации обикновено водят до сериозно разместване на електоралните нагласи.

„Когато се появи нов политически субект със заявка за промяна, опитът показва, че има голямо преливане на гласове в много посоки и най-вече от негласуващите“, коментира Станишев.

Според него БСП е изправена пред реален риск дори да остане извън следващия парламент, ако не предприеме спешни и убедителни действия.

„Възможно е намаляване на дела на голяма част от партиите, защото има нов субект с високи очаквания около него. Ще има и повишаване на избирателната активност“, предупреди той.

Станишев подчерта, че единственият полезен ход за БСП в този момент е вътрешна консолидация и ясно ново политическо съдържание, съобразено с обществените очаквания.