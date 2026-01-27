НА ЖИВО
      вторник, 27.01.26
          Стефан Софиянски посочи Димитър Радев за най-подходящ служебен премиер

          България запазва своята ясна европейска ориентация въпреки настоящата политическа нестабилност и не се намира на геополитически кръстопът. Тази теза защити бившият служебен министър-председател и дългогодишен кмет на София Стефан Софиянски в ефира на „Твоят ден“. Според него проблемите на страната не се коренят в самата идея за Европейския съюз, а в начина на нейното изпълнение на национално ниво и в ниския авторитет, който България има като член на общността.

          Софиянски отправи остра критика към поведението на настоящия политически елит. Той настоя, че политиката трябва да се възприема като отговорна работа в полза на обществото, а не като поле за дребни политически сметки. Бившият кмет на столицата подчерта липсата на конструктивност в Народното събрание.

          Рая Назарян отказа да е служебен премиер, датата на изборите няма да е 29 март (видео)

          В парламента липсва реален диалог и се водят основно конфронтационни спорове, което допълнително подкопава доверието в институциите“, заяви категорично бившият служебен премиер.

          Поглед към служебния кабинет

          Анализирайки профила на бъдещото служебно правителство, Софиянски бе категоричен, че начело трябва да застане експерт с икономически профил. Според него основният фокус на управлението в този период трябва да бъде ефективното използване на публичните финанси и европейските средства, с особен акцент върху реализацията на Плана за възстановяване и устойчивост.

          „Неприемливи фигури": Първи коментар от парламента след отказа на Назарян да бъде служебен премиер

          Като ключови приоритети пред властта той очерта три основни направления:

          Стабилизиране на икономиката;
          Организацията на честни избори;
          Гарантиране на нормалното функциониране на държавната администрация.

          В този контекст Стефан Софиянски назова и конкретно име за поста служебен министър-председател. Той изрази мнение, че управителят на БНБ Димитър Радев е най-подходящата фигура за тази позиция, аргументирайки избора си с неговите доказани професионални качества и богатия му опит в управлението на публичните финанси.

          - Реклама -

          „Неприемливи фигури": Първи коментар от парламента след отказа на Назарян да бъде служебен премиер

