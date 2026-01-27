Столичната община засилва почистването в „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“: 127 тона отпадъци са извозени за ден

Столичната община продължава последователната си работа по сметосъбирането и почистването в най-натоварените градски райони на София – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“, като фокусът остава върху извозването на остатъчни натрупвания около контейнерите и пълното нормализиране на услугата.

- Реклама -

Какво беше извършено на 26 януари

В понеделник на терен в район „Слатина“ са работили 7 сметосъбиращи камиона, а в район „Подуяне“ – 6 камиона. Само за деня от двата района са извозени 127 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона общо за „Слатина“ и „Подуяне“.

В район „Слатина“ дейностите са обхванали зоните около Летище София, ВТУ „Тодор Каблешков“ и Министерството на външните работи, както и булевардите „Шипченски проход“ и „Ситняково“, улиците „Борис Христов“ и „Гео Милев“. Работено е по основните улици с масов градски транспорт в квартал „Редута“, в каретата между „Калиманци“ – „Атанас Узунов“ – „Гълъбец“ – бул. „Ситняково“, както и в зоната „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, включително около БАН.

Обслужени са още улиците „Иван Димитрив“, „Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“ и „Едисон“, жилищните комплекси „Христо Смирненски“ и „Яворов“, улиците „Румен Войвода“, „Поп Харитон“, „Околчица“, както и квартал „Христо Ботев“.

В район „Подуяне“ сметосъбирането е извършвано в карето „Черковна“ – „Владимир Вазов“ – „Тодорини кукли“ – „Ботевградско шосе“, както и в квартал „Хаджи Димитър“ – в зоните между улиците „Васил Кънчев“, „Резбарска“, „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“, както и около моста „Чавдар“. Работено е и в кварталите „Левски В“ и „Левски Г“, по улица „Теофил Ганев“, локалните платна на „Ботевградско шосе“ и прилежащите вътрешноквартални улици.

В район „Люлин“ вчера са работили 8 сметосъбиращи камиона, които са обслужвали всички микрорайони, както и квартал „Филиповци“.

Какво предстои на 27 януари

И днес териториалният обхват на дейностите остава непроменен и за трите района.

В район „Слатина“ ще работят отново 7 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват зоните около Летище София, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерството на външните работи, булевардите „Шипченски проход“ и „Ситняково“, улиците „Борис Христов“ и „Гео Милев“, квартал „Редута“, каретата „Калиманци“ – „Атанас Узунов“ – „Гълъбец“ – бул. „Ситняково“, както и „Цариградско шосе“ – „Александър Жендов“ – „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“, включително района на БАН. Продължава работа и по улиците „Иван Димитрив“, „Куклата“, „Мирково“, „Коста Лулчев“, „Едисон“, в жилищните комплекси „Христо Смирненски“ и „Яворов“, както и в квартал „Христо Ботев“.

В район „Подуяне“ днес са ангажирани 5 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват карето „Черковна“ – „Владимир Вазов“ – „Тодорини кукли“ – „Ботевградско шосе“, квартал „Хаджи Димитър“, зоните около моста „Чавдар“, кварталите „Левски В“ и „Левски Г“, както и локалните платна и малките вътрешноквартални улици.

В район „Люлин“ и днес на терен ще работят 8 сметосъбиращи камиона, които ще обслужват всички микрорайони и квартал „Филиповци“.

Работата и в трите района продължава с приоритетно извозване на последните точки с натрупвания на отпадъци, с цел пълно нормализиране на сметосъбирането.