НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Свлачище спря движението през прохода Троян – Кърнаре

          27 януари 2026 | 10:59 390
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Свлачище затвори изцяло прохода Троян – Кърнаре, след като земна и скална маса се е срутила върху пътното платно. Инцидентът е станал тази сутрин в резултат на обилните валежи от последното денонощие.

          - Реклама -

          От полицията съобщиха за NOVA, че движението на всички моторни превозни средства през прохода е спряно. Ограничението е въведено заради срутището от южната страна, което е направило пътя непроходим.

          Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, шестима загинали Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, шестима загинали

          Първият сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 около 8:30 часа сутринта. Към мястото вече пътува тежка техника, която ще бъде използвана за разчистване на пътното платно.

          До възстановяване на движението е създадена съвместна организация между областните дирекции на МВР – Пловдив и МВР – Ловеч, които координират действията на място.

          Свлачище затвори изцяло прохода Троян – Кърнаре, след като земна и скална маса се е срутила върху пътното платно. Инцидентът е станал тази сутрин в резултат на обилните валежи от последното денонощие.

          - Реклама -

          От полицията съобщиха за NOVA, че движението на всички моторни превозни средства през прохода е спряно. Ограничението е въведено заради срутището от южната страна, което е направило пътя непроходим.

          Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, шестима загинали Свлачище помете къмпинг в Нова Зеландия, шестима загинали

          Първият сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 около 8:30 часа сутринта. Към мястото вече пътува тежка техника, която ще бъде използвана за разчистване на пътното платно.

          До възстановяване на движението е създадена съвместна организация между областните дирекции на МВР – Пловдив и МВР – Ловеч, които координират действията на място.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна

          Дамяна Караджова -
          Лидерът на Непокорна България Корнелия Нинова потвърди в студиото на предаването Твоят ден
          България

          Какво каза Рая Назарян след срещата с Йотова (на живо)

          Катя Илиева -
          Председателят на парламента Рая Назарян се срещна с държавния глава Илияна Йотова на "Дондуков" 2. Срещата им приключи преди минути. Какво каза Назарян за...
          Общество

          Владимир Иванов: 67% от левовата наличност вече е прибрана, преходът към еврото върви спокойно

          Пламена Ганева -
          Процесът по изземване на левовете от обращение напредва прогресивно и без напрежение, като 67% от левовата наличност вече е прибрана в Българската народна банка....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions