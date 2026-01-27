Свлачище спря движението през прохода Троян – Кърнаре

Свлачище затвори изцяло прохода Троян – Кърнаре, след като земна и скална маса се е срутила върху пътното платно. Инцидентът е станал тази сутрин в резултат на обилните валежи от последното денонощие.

От полицията съобщиха за NOVA, че движението на всички моторни превозни средства през прохода е спряно. Ограничението е въведено заради срутището от южната страна, което е направило пътя непроходим.

Първият сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 около 8:30 часа сутринта. Към мястото вече пътува тежка техника, която ще бъде използвана за разчистване на пътното платно.

До възстановяване на движението е създадена съвместна организация между областните дирекции на МВР – Пловдив и МВР – Ловеч, които координират действията на място.