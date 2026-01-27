Такаичи: Япония няма да воюва за Тайван

Японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че стратегическият съюз между Япония и САЩ би се разпаднал, ако Токио остане безучастен при евентуален конфликт около Тайван. В същото време тя подчерта, че това не означава автоматично военен отговор от страна на Япония.

В телевизионно интервю Такаичи се разграничи от свои по-ранни изказвания, които предизвикаха напрежение с Китай, и уточни, че Япония няма намерение да предприема военни действия, ако САЩ и Китай влязат в конфликт. По думите ѝ евентуалните действия биха били ограничени до защита и евакуация на японски и американски граждани и ще се извършват стриктно в рамките на действащото законодателство.

Премиерът предупреди, че ако американските сили бъдат атакувани, а Япония не реагира по никакъв начин, това би подкопало основите на японско-американския съюз. Тя обаче не навлезе в конкретика какви мерки биха били предприети.

Изявленията идват на фона на обтегнати отношения между Токио и Пекин и напомнят ограниченията, наложени от пацифистката японска конституция, която допуска военни действия единствено в рамките на колективната самоотбрана.