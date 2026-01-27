НА ЖИВО
          
          
          
          Тайни планове за черноморски военноморски съюз с участието на Украйна и Русия, България е ключов фактор

          27 януари 2026 | 10:31 860
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Поверителен проект за създаване на нов военноморски съюз в Черно море, ръководен от Турция, се обсъжда между държавите от региона. Инициативата е тясно обвързана с евентуално мирно споразумение между Украйна и Русия, сочи информация на „Интелиджънс Онлайн“.

          По данни на изданието Анкара води конфиденциални преговори за формирането на военноморска коалиция, като до момента турското външно министерство не е излизало с официална публична позиция. В дългосрочен план военното сътрудничество би могло да обхване всички държави, граничещи с Черно море.

          Източници от сферата на сигурността в Турция посочват, че в първоначалния етап в проекта се предвижда участие на Украйна, както и на съседните ѝ Румъния, България и Грузия. В Анкара се обсъжда и вариант Русия да бъде включена на по-късен етап, но само при условие за прекратяване на огъня и подписване на мирно споразумение с Киев.

          Идеята за създаването на подобна коалиция е била дискутирана по време на визитата на турския външен министър Хакан Фидан на срещата на върха на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна, проведена в Париж на 6 януари.

          Малко след форума беше активирана и Военноморската група за противоминни действия в Черно море (MCM Black Sea) – структура, създадена на 11 януари 2024 г. от Турция, Румъния и България в отговор на войната между Русия и Украйна. Ден след срещата в Париж румънски и български военни кораби акостираха в Истанбул, след което проведоха няколкодневни съвместни учения по разминиране с турските сили в западната част на Черно море.

          Това е осмият път, в който оперативната група е активирана от създаването си, като според анализатори подобни действия подчертават нарастващата роля на България в регионалната архитектура за сигурност и в усилията за стабилизиране на Черноморския басейн.

          Инициативата се разглежда като потенциален ключов елемент за бъдещата сигурност в региона, особено в контекста на продължаващия конфликт между Москва и Киев и засилените военни рискове по морските маршрути.

          

          Последвайте Евроком в Google News

