Телевизионен водещ загина при израелски въздушен удар в Южен Ливан

Телевизионният водещ Али Нур ад Дин е загинал при израелски въздушен удар в Южен Ливан, съобщи шиитското движение Хизбула. По информация на групировката ад Дин е работил за близката до нея телевизия Ал Манар.

От „Хизбула“ определиха атаката като тревожен сигнал за „разширяването на израелските военни действия в Ливан“, като подчертаха, че според тях ударите вече засягат и представители на медийната общност.

Израелската армия представи различна версия за случая. Според военните Али Нур ад Дин е бил активен член на „Хизбула“, който през последните месеци е участвал във възстановяването на артилерийския арсенал на групировката в южната част на страната.

Инцидентът се случва на фона на крехкото примирие между Израел и „Хизбула“, договорено с посредничеството на Съединените щати през 2024 г. Оттогава двете страни неколкократно си отправят взаимни обвинения в нарушаване на споразумението, а напрежението по ливанско-израелската граница остава високо.