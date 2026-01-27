TikTok сключи сделка в последния момент и избегна показателен съдебен процес в САЩ

Приложението за споделяне на видеа TikTok е постигнало извънсъдебно споразумение в последния момент, за да избегне знаков съдебен процес в Съединените щати. Делото, по което TikTok беше ответник заедно с Meta и YouTube, обвинява технологичните гиганти, че умишлено проектират платформите си така, че да пристрастяват деца и младежи към социалните мрежи, предаде АФП.
Споразумението е било постигнато в момент, когато е трябвало да започне подборът на съдебни заседатели в съд в Лос Анджелис. Процесът се разглеждаше като потенциално прецедентен, тъй като трябваше да отговори на въпроса дали компаниите за социални медии съзнателно насърчават пристрастяване сред непълнолетни чрез алгоритми и дизайн на съдържанието.
Делото в щатския съд на Калифорния беше определяно като т.нар. bellwether („показателно“) – изходът му можеше да зададе посоката за стотици сходни искове в цялата страна.
Сред ответниците остават Alphabet и Meta – компаниите зад YouTube и Instagram. Очакваше се съоснователят и главен изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг да бъде призован като свидетел по време на процеса.
Делото се фокусира върху твърденията на 19-годишна жена от Калифорния, идентифицирана с инициалите K.G.M., че е претърпяла сериозни психични вреди вследствие на пристрастяване към социалните мрежи. Според иска тя е започнала да използва YouTube на 6-годишна възраст, Instagram на 11, Snapchat на 13 и TikTok на 14 години, като твърди, че зависимостта е допринесла за депресия, тревожност, проблеми с образа на тялото и суицидни мисли.
Компаниите за социални медии са изправени пред стотици съдебни дела, обвиняващи ги, че съдържанието и алгоритмите им водят до депресия, хранителни разстройства, психиатрични хоспитализации и в някои случаи – самоубийства сред млади потребители.
Адвокатите на ищците открито правят паралели с делата срещу тютюневата индустрия през 90-те и началото на 2000-те години, когато компаниите бяха обвинени, че са прикривали вредата от продуктите си и са насърчавали зависимост.
Процесът срещу останалите ответници се очаква да започне следващата седмица пред съдия Каролин Кул, след като бъде избрано жури.