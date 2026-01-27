TikTok сключи сделка в последния момент и избегна показателен съдебен процес в САЩ

Приложението за споделяне на видеа TikTok е постигнало извънсъдебно споразумение в последния момент, за да избегне знаков съдебен процес в Съединените щати. Делото, по което TikTok беше ответник заедно с Meta и YouTube, обвинява технологичните гиганти, че умишлено проектират платформите си така, че да пристрастяват деца и младежи към социалните мрежи, предаде АФП.

Споразумението е било постигнато в момент, когато е трябвало да започне подборът на съдебни заседатели в съд в Лос Анджелис. Процесът се разглеждаше като потенциално прецедентен, тъй като трябваше да отговори на въпроса дали компаниите за социални медии съзнателно насърчават пристрастяване сред непълнолетни чрез алгоритми и дизайн на съдържанието.

Делото в щатския съд на Калифорния беше определяно като т.нар. bellwether („показателно“) – изходът му можеше да зададе посоката за стотици сходни искове в цялата страна.

Сред ответниците остават Alphabet и Meta – компаниите зад YouTube и Instagram. Очакваше се съоснователят и главен изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг да бъде призован като свидетел по време на процеса.

„Страните са доволни, че постигнаха приятелско уреждане на този спор“, заявиха от Social Media Victims Law Center, като подчертаха, че условията на споразумението с TikTok остават поверителни.

Делото се фокусира върху твърденията на 19-годишна жена от Калифорния, идентифицирана с инициалите K.G.M., че е претърпяла сериозни психични вреди вследствие на пристрастяване към социалните мрежи. Според иска тя е започнала да използва YouTube на 6-годишна възраст, Instagram на 11, Snapchat на 13 и TikTok на 14 години, като твърди, че зависимостта е допринесла за депресия, тревожност, проблеми с образа на тялото и суицидни мисли.

Компаниите за социални медии са изправени пред стотици съдебни дела, обвиняващи ги, че съдържанието и алгоритмите им водят до депресия, хранителни разстройства, психиатрични хоспитализации и в някои случаи – самоубийства сред млади потребители.

Адвокатите на ищците открито правят паралели с делата срещу тютюневата индустрия през 90-те и началото на 2000-те години, когато компаниите бяха обвинени, че са прикривали вредата от продуктите си и са насърчавали зависимост.

Процесът срещу останалите ответници се очаква да започне следващата седмица пред съдия Каролин Кул, след като бъде избрано жури.