      вторник, 27.01.26
          Тръмп: Иран е готов да сключи споразумение

          27 януари 2026 | 12:09 610
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Текущият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да „сключи сделка“, след като американски самолетоносач и придружаващите го военни кораби пристигнаха в Близкия изток. Това съобщи британското издание The Telegraph.

          По думите на Тръмп натискът върху Техеран е дал резултат, като той обвърза промяната в тона с разполагането на значителни военноморски сили на САЩ в региона. Президентът по-рано заплаши Иран с военни удари, ако властите не прекратят бруталното разгонване на протестите в страната.

          Впоследствие обаче Тръмп смекчи реториката си, след като, по думите му, иранската страна го е уверила, че част от планираните екзекуции на задържани протестиращи са били спрени, както и след анализи, според които евентуална военна атака няма да помогне на демонстрантите да постигнат смяна на режима.

          В интервю за Axios американският президент заяви, че вярва в готовността на иранските власти да преговарят.

          „Те искат да сключат споразумение. Знам го. Обаждаха се многократно. Искат да разговарят. Имаме голяма армада до Иран – по-голяма от тази, която беше разположена край Венецуела“, каза Тръмп.

          Съединените щати вече разположиха самолетоносача USS Abraham Lincoln, придружаван от още три военни кораба. Ударната група пристигна в Близкия изток в понеделник.

          От Централното командване на САЩ заявиха, че военноморската група е разположена в региона с цел насърчаване на регионалната сигурност и стабилност, като подчертаха, че присъствието ѝ има възпиращ ефект на фона на засиленото напрежение между Вашингтон и Техеран.

          Изявленията на Тръмп идват в момент на продължаващи вътрешни протести в Иран и засилено международно внимание към действията на иранските власти, както и към ролята на САЩ в Близкия изток.

