Тръмп наложи наказателни мита на Южна Корея след отказ на търговско споразумение със САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви наказателни мита за Южна Корея, тъй като правителството на страната не е приело търговското споразумение със Съединените щати, написа американският държавен глава в социалната мрежа TruthSocial.

- Реклама -

По-конкретно, Тръмп сподели, че тарифите ще се увеличат от 15% на 25%. Президентът на САЩ добави също, че новите тарифи ще се прилагат за южнокорейски автомобили, дървен материал, фармацевтични продукти и всякакви други взаимно търгувани стоки.

„Южнокорейският законодателен орган не спазва споразумението си със САЩ. С президента Ли постигнахме Голямо споразумение за двете страни на 30 юли 2025 г. и потвърдихме тези условия, когато посетих Корея на 29 октомври 2025 г.“, написа Тръмп в публикацията.

Южнокорейският парламент обаче не одобри търговското споразумение със САЩ, което двамата лидери бяха постигнали.

В същото време президентът на САЩ подчерта значението на търговските споразумения за страната.

„Във всяко от тези споразумения ние незабавно намалихме тарифите си. Разбира се, очакваме същото и от нашите търговски партньори“, добави Тръмп.