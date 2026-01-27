НА ЖИВО
      вторник, 27.01.26
          Тръмп наложи наказателни мита на Южна Корея след отказ на търговско споразумение със САЩ

          27 януари 2026 | 08:26
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви наказателни мита за Южна Корея, тъй като правителството на страната не е приело търговското споразумение със Съединените щати, написа американският държавен глава в социалната мрежа TruthSocial.

          По-конкретно, Тръмп сподели, че тарифите ще се увеличат от 15% на 25%. Президентът на САЩ добави също, че новите тарифи ще се прилагат за южнокорейски автомобили, дървен материал, фармацевтични продукти и всякакви други взаимно търгувани стоки.

          „Южнокорейският законодателен орган не спазва споразумението си със САЩ. С президента Ли постигнахме Голямо споразумение за двете страни на 30 юли 2025 г. и потвърдихме тези условия, когато посетих Корея на 29 октомври 2025 г.“, написа Тръмп в публикацията.

          Южнокорейският парламент обаче не одобри търговското споразумение със САЩ, което двамата лидери бяха постигнали.

          В същото време президентът на САЩ подчерта значението на търговските споразумения за страната.

          „Във всяко от тези споразумения ние незабавно намалихме тарифите си. Разбира се, очакваме същото и от нашите търговски партньори“, добави Тръмп.

