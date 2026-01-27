НА ЖИВО
          Политика

          Тръмп отказа да освободи Кристи Ноем след фаталната стрелба в Минеаполис

          27 януари 2026
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем ще остане на поста си, въпреки силната обществена реакция след фаталната стрелба от страна на федерални имиграционни агенти в Минеаполис.

          „Не“, отговори Тръмп пред репортери в Белия дом, когато беше попитан дали Ноем ще подаде оставка след убийството на 37-годишната медицинска сестра Алекс Прети.

          Президентът добави, че министърката върши „много добра работа“, с което категорично отхвърли призивите за политическа отговорност след инцидента, предизвикал протести и остри критики към действията на федералните имиграционни служби.

