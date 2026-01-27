Тръмп отказа да освободи Кристи Ноем след фаталната стрелба в Минеаполис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем ще остане на поста си, въпреки силната обществена реакция след фаталната стрелба от страна на федерални имиграционни агенти в Минеаполис.
Президентът добави, че министърката върши „много добра работа“, с което категорично отхвърли призивите за политическа отговорност след инцидента, предизвикал протести и остри критики към действията на федералните имиграционни служби.
