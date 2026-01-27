Тръмп отказа да освободи Кристи Ноем след фаталната стрелба в Минеаполис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем ще остане на поста си, въпреки силната обществена реакция след фаталната стрелба от страна на федерални имиграционни агенти в Минеаполис.

„Не“, отговори Тръмп пред репортери в Белия дом, когато беше попитан дали Ноем ще подаде оставка след убийството на 37-годишната медицинска сестра Алекс Прети. - Реклама -

Президентът добави, че министърката върши „много добра работа“, с което категорично отхвърли призивите за политическа отговорност след инцидента, предизвикал протести и остри критики към действията на федералните имиграционни служби.