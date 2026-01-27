НА ЖИВО
      вторник, 27.01.26
          Тръмп повишава митата за автомобили и лекарства от Южна Корея заради забавени търговски споразумения

          27 януари 2026 | 03:04
          Снимка: Министерство на отбраната
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи митата за определени стоки от Южна Корея, след като законодателният орган на страната се е забавил с одобряването на двустранни търговски споразумения.

          „Тъй като законодателният орган не е приел нашето историческо търговско споразумение, както е негова прерогатива, аз повишавам тарифите за автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, както и всички ответни тарифи, от 15% на 25%“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. По думите му Националното събрание на Южна Корея „не изпълнява условията на споразумението си със Съединените щати“.

          Американският президент подчерта, че Вашингтон и Сеул са постигнали търговски договорености през юли 2025 г., които впоследствие са били потвърдени отново през октомври.

          „Защо корейският законодателен орган не одобри това?“, попита Тръмп и добави, че САЩ са действали бързо за намаляване на митата в съответствие с договореното. „Със сигурност очакваме нашите търговски партньори да направят същото“, заяви той.

          Реакцията на Сеул

          В отговор Южна Корея съобщи, че не е била предварително уведомена за намеренията на САЩ да повишат митата и поиска спешни разговори с Вашингтон.

          „Към този момент няма официално уведомление от правителството на САЩ, нито обяснение на подробностите“, заявиха от президентския офис в Сеул.

          Оттам уточниха още, че министърът на търговията Ким Чун-куан планира възможно най-скоро посещение в САЩ, за да се срещне с американския си колега Хауърд Лутник и да обсъди ситуацията.

          Решението на Тръмп създава ново напрежение в търговските отношения между двата дългогодишни съюзника и поставя под въпрос бъдещето на договорените през 2025 г. споразумения.

