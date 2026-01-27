Тръмп повишава митата за автомобили и лекарства от Южна Корея заради забавени търговски споразумения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи митата за определени стоки от Южна Корея, след като законодателният орган на страната се е забавил с одобряването на двустранни търговски споразумения.
Американският президент подчерта, че Вашингтон и Сеул са постигнали търговски договорености през юли 2025 г., които впоследствие са били потвърдени отново през октомври.
Реакцията на Сеул
В отговор Южна Корея съобщи, че не е била предварително уведомена за намеренията на САЩ да повишат митата и поиска спешни разговори с Вашингтон.
Оттам уточниха още, че министърът на търговията Ким Чун-куан планира възможно най-скоро посещение в САЩ, за да се срещне с американския си колега Хауърд Лутник и да обсъди ситуацията.
Решението на Тръмп създава ново напрежение в търговските отношения между двата дългогодишни съюзника и поставя под въпрос бъдещето на договорените през 2025 г. споразумения.
