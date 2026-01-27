Тръмп повишава митата за автомобили и лекарства от Южна Корея заради забавени търговски споразумения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще увеличи митата за определени стоки от Южна Корея, след като законодателният орган на страната се е забавил с одобряването на двустранни търговски споразумения.

„Тъй като законодателният орган не е приел нашето историческо търговско споразумение, както е негова прерогатива, аз повишавам тарифите за автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, както и всички ответни тарифи, от 15% на 25%", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. По думите му Националното събрание на Южна Корея „не изпълнява условията на споразумението си със Съединените щати".

Американският президент подчерта, че Вашингтон и Сеул са постигнали търговски договорености през юли 2025 г., които впоследствие са били потвърдени отново през октомври.

„Защо корейският законодателен орган не одобри това?“, попита Тръмп и добави, че САЩ са действали бързо за намаляване на митата в съответствие с договореното. „Със сигурност очакваме нашите търговски партньори да направят същото“, заяви той.

Реакцията на Сеул

В отговор Южна Корея съобщи, че не е била предварително уведомена за намеренията на САЩ да повишат митата и поиска спешни разговори с Вашингтон.

„Към този момент няма официално уведомление от правителството на САЩ, нито обяснение на подробностите“, заявиха от президентския офис в Сеул.

Оттам уточниха още, че министърът на търговията Ким Чун-куан планира възможно най-скоро посещение в САЩ, за да се срещне с американския си колега Хауърд Лутник и да обсъди ситуацията.

Решението на Тръмп създава ново напрежение в търговските отношения между двата дългогодишни съюзника и поставя под въпрос бъдещето на договорените през 2025 г. споразумения.