Учениците и студентите в Бургас ще пътуват за 1 евро на месец

Учениците и студентите в Бургас ще могат да използват градския транспорт срещу 1 евро на месец, без ограничение в броя на пътуванията. Мярката беше единодушно приета от Общинския съвет по предложение на кмета Димитър Николов.

Решението обхваща всички ученици и студенти в морския град и има за цел да улесни ежедневието на младите хора, както и да насърчи активното им участие в образователния, културния и обществения живот. Само за последната година броят на учениците в Бургас се е увеличил с 800, а студентите са с 300 повече спрямо предходния период.

По данни на общината средно около 5000 ученици от 8-и до 12-и клас използват градския транспорт всеки месец, при общо 11 735 ученици в тази възрастова група, съобщи БНТ. Новата преференциална цена се разглежда и като демографска мярка, насочена към задържане на младите хора в града.

Решението предвижда и компенсация за общинския превозвач в размер на 24 лева (12,27 евро) за всяка издадена карта на ученик или студент на преференциалната цена от 1 евро. Очакваният ефект е финансово облекчаване на семействата, насърчаване на „зелената“ мобилност, по-ефективно използване на инвестициите в обществения транспорт и увеличаване на пътникопотока.

Мярката цели и повече млади хора да изберат обществения транспорт като основен начин на придвижване в града. Общинският превозвач трябва да създаде необходимата организация за продажба на новия тип карти, като те ще влязат в сила от 1 март 2026 г.