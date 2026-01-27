Двадесет и четирима начални педагози от Пловдив и региона преминаха през специализирано обучение, насочено към интегрирането на съвременни технологии в класната стая. Те взеха участие в майсторския клас „Изкуствен интелект в подкрепа на четивната грамотност и критическото мислене в обучението по природни науки (Родинознание, Човекът и природата, Математика) в начален етап“, информираха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Основният акцент на инициативата бе поставен върху обмяната на идеи и практически опит в създаването и използването на интерактивни учебни ресурси. Целта е преподаването да стане по-достъпно и ангажиращо за съвременното поколение ученици, които растат в дигитална среда.

Ръководителят на майсторския клас Ана Вълчева, която е и заместник-директор по учебната дейност в Средно училище „Христо Г. Данов“ в Пловдив, подчерта важността на живия контакт между професионалистите.

„За нас майсторският клас е много ценен, тъй като ние тук директно обменяме идеи и коментираме формално и неформално“, сподели Вълчева.

Научното ръководство на форума бе поверено на доц. д-р Венета Табакова-Комсалова от Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Нейната експертиза спомогна за моста между академичната теория и практическото приложение на новите технологии в училищна среда.

По време на дискусиите педагозите споделиха наблюденията си, че така наречените „дигитални деца“ изпитват трудности при концентрирането на вниманието си с традиционни методи. За сметка на това, използването на изкуствен интелект, който им позволява например да „разговарят“ с исторически личности, предизвиква силен интерес и улеснява усвояването на материала.