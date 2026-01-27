Украйна отчита „качествена промяна“ в руската делегация на мирните преговори

Руската делегация в продължаващите мирни преговори с Украйна е претърпяла „качествена промяна“. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в интервю за European Pravda.

Коментарите идват на фона на подновените дипломатически усилия между Украйна, Русия и Съединените щати, които Сибиха определи като „сложни“, в условията на засилен натиск от страна на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната. Следващият кръг от преговори се очаква на 1 февруари.

Украинската делегация включва високопоставени представители, сред които секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов.

Руската страна вече се оглавява от адмирал Игор Костюков, ръководител на руското военно разузнаване, заедно с висши представители на Министерството на отбраната.

„Можем да видим качествена промяна в състава. Това са различни хора и вече нямаше псевдоисторически лекции. Разговорите бяха много целенасочени“, заяви Сибиха.

В предишните преговори руската делегация беше водена от Владимир Медински, помощник на руския президент Владимир Путин, известен с продължителните си исторически отклонения по време на разговорите. По информация от украинска страна през 2025 г. Медински е отправял заплахи за нова териториална окупация и е заявявал, че Русия е готова да води война без ограничение във времето, ако Киев отхвърли исканията на Москва.

Думите на външния министър кореспондират и с неотдавнашни изявления на президента Володимир Зеленски, който определи разговорите от 23–24 януари с участието на Украйна, САЩ и Русия като „конструктивни“.

Сибиха подчерта, че Зеленски е готов на пряка среща с Путин, за да бъдат решени два ключови въпроса в мирния процес – териториалните спорове и бъдещето на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала.

„Именно за да бъдат обсъдени тези въпроси президентът е готов да се срещне с Путин“, каза министърът, като добави, че не вижда смисъл от среща с руския външен министър Сергей Лавров.

Изданието The Kyiv Independent съобщава, че Вашингтон се надява да тласне преговорите „към тяхната окончателна развръзка“ още в следващия кръг, макар Москва засега да не е дала ясен сигнал за готовност да приеме предложенията на масата.

Най-спорните теми остават искането на Русия Украйна да се изтегли от части на Донбас и претенциите на Москва върху Запорожката АЕЦ, които се очаква да доминират в дневния ред на предстоящите разговори.