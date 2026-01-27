НА ЖИВО
          Унгария стартира „национална петиция“ срещу подкрепата на ЕС за Украйна преди изборите

          27 януари 2026 | 20:30
          Снимка: ukrinform.net
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Правителството на Унгария започва тази седмица т.нар. „национална петиция“ срещу подкрепата на Европейски съюз за Украйна, съобщи правителствен служител на фона на оспорваните парламентарни избори през април.

          Инициативата е поредната от серия допитвания, финансирани с публични средства, които според критиците се използват за легитимиране на политическите позиции на унгарския премиер Виктор Орбан. Той остава най-близкият партньор на Москва в рамките на 27-членния ЕС, въпреки пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

          Писма с петицията вече се разпращат до домакинствата, заяви държавният секретар Янош Над пред проправителствения телевизионен канал HirTV. Кампанията ще бъде съпроводена от мащабна рекламна офанзива с билбордове, телевизионни и онлайн послания.

          Петицията приканва гражданите да заявят несъгласие с:
          – „по-нататъшното финансиране на руско-украинската война“
          – „финансирането на функционирането на украинската държава през следващите 10 години“
          – „повишаването на разходите за комунални услуги заради войната“

          Респондентите могат да се противопоставят на едно, две или и трите твърдения, като изпратят попълнените формуляри обратно до 23 март – около три седмици преди парламентарния вот.

          На изборите на 12 април Орбан е изправен пред най-сериозното си предизвикателство, откакто се върна на власт през 2010 г., сочат социологическите проучвания. Кампанията се развива на фона на стагнираща икономика, нарастващо обществено недоволство от качеството на публичните услуги и социалния натиск.

          Националистическият лидер се опитва да представи основния си опонент Петер Мадяр като „марионетка на Брюксел“, готова да събира средства за Киев чрез строги икономии.

          Мадяр отхвърли обвиненията и заяви, че правителството използва петицията, за да отклони вниманието от „реалните проблеми“, пред които е изправена страната.

