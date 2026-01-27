НА ЖИВО
          Успехът на САЩ срещу ПВО на Венецуела не е мерило за превъзходство над Русия и Китай

          27 януари 2026
          Потискането на венецуелските системи за противовъздушна отбрана от американската авиация може да се разглежда като тактически успех, но не доказва превъзходство на САЩ над съвременните руски или китайски отбранителни комплекси. Това предупреждават военни анализатори, цитирани от специализирани източници.

          Според експертите операцията на американските ВВС срещу ПВО на Венецуела е била насочена срещу експортни варианти на системи, които често са лошо поддържани и се използват от недостатъчно обучени оператори. Именно този фактор, а не технологично превъзходство, е изиграл ключова роля за бързия успех.

          Анализаторите подчертават, че подобни операции не могат да бъдат пряко пренасяни като модел за евентуален конфликт с държави като Русия или Китай, които разполагат със значително по-модерни, многослойни и интегрирани системи за ПВО, обслужвани от добре подготвен персонал.

          Според тях съществува риск Пентагон да си направи погрешни изводи, ако приеме, че бъдещо противопоставяне с водещи военни сили би било също толкова „лесно“ и бързо.

          Победа над слабо поддържани системи в ръцете на неопитни оператори не трябва да създава илюзия за технологично и оперативно превъзходство в реален сблъсък с равностоен противник, предупреждават експертите.

          Военните анализи сочат, че конфликт с Русия или Китай би включвал далеч по-сложна среда – съчетание от модерни радари, далекобойни ракети, електронна война и интегрирани командни структури, което би поставило значително по-сериозни предизвикателства пред всяка въздушна операция.

