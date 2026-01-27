НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Валерий Герасимов: Руската армия настъпва на всички направления в Украйна, превзет е Купянск-Узловой

          27 януари 2026 | 08:47 2150
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бойци от руската групировка „Запад“ са превзели град Купянск-Узловой в Харковска област на Украйна. Това обяви началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов, след посещение в района на базиране на войските „Запад“. Той също така съобщи, че до 800 военнослужещи от украинските въоръжени сили остават блокирани край Купянск.

          ТАСС събра ключови изявления от началника на Генералния щаб на руската армия:

          Ход на настъплението

          Войските от обединената групировка на руските въоръжени сили „продължават да напредват на всички направления“ на фронта в Украйна.

          От началото на януари руските войски са превзели 17 населени места, „като са поели контрол над над 500 квадратни километра територия“.

          До 800 военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) остават блокирани край Купянск, „бойни действия продължават в населените места Ковшаровка и Глушковка“.

          Руските войски успешно настъпват на Рубцовско и Лиманско направления, „завършвайки освобождението на селата Дробишево, Яровая и Соснове“.

          Руските войски на източния бряг на река Оскол „продължават да унищожават“ обкръжените части на ВСУ.

          Руските войски „водят улични боеве“ в Лиман и Иличевка, а „унищожаването на украинските въоръжени сили продължава“ в Националния парк „Святие гори“.

          Действия на военни групировки

          Военната групировка „Север“ е превзела четири села в рамките на един месец в опит да разшири зоната за сигурност.

          Войските от групировка „Юг“ „водят бойни операции за унищожаване на украински части в Константиновка“.

          Те „активно напредват на запад към Славянск“ и са „поели контрол над селата Бондарное, Закотное и Приволное“. Групировката сили „Восток“ напредва в източната част на Запорожка област и „част от силите ѝ провеждат бойни операции за установяване на зона за сигурност в Днепропетровска област“.

          Бойци от групата сили „Център“ напредват в посока Доброполе, „водят се улични боеве в селата Гришино, Нови Донбас и Белицке“.

          Предните части на групата „Днепър“ са разположени „на 12-14 км от южните и югоизточните покрайнини“ на Запорожие.

          Бойци от групата „Днепър“ са поели контрол над четири села през януари.

          Военнослужещи от групата „Запад“ водят улични боеве в Кутковка и „напредват в настъплението си в посока Коваливка“.

          Бойци от групата „Запад“ са превзели град Купянск-Узловой, „проверявайки и разчиствайки кварталите на града“.

