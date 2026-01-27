Вече 34 са жертвите на снежната буря в САЩ

Броят на загиналите вследствие на силната снежна и ледена буря, която премина през югоизточната част на Съединени щати, нарасна до 34 души, съобщават властите. Стихията засегна повече от дузина щати, като хиляди домакинства остават без електрозахранване.

Описвана като „чудовищна“, бурята донесе екстремно ниски температури и обилни снеговалежи в широк периметър – от Тексас до Канзас – и създаде сериозни рискове в щати като Ню Йорк, Кентъки, Мичиган, Охайо, Южна Каролина, Ню Джърси и Масачузетс, съобщава USA Today.

Метеоролозите предупреждават, че студът ще се задържи през цялата седмица, което увеличава опасността за движението по пътищата и за хората, останали без отопление и ток.

В Ню Йорк местните власти съобщиха, че броят на загиналите в щата е нараснал до осем, като смъртните случаи са свързани с бурята. Причините за отделните инциденти все още се изясняват.

„Не можем да потвърдим конкретната причина за смъртта, но можем да кажем, че всички починали са били на открито“, заяви говорител на кметството, като добави, че разследванията продължават.

Властите призовават гражданите да ограничат пътуванията, да следят официалните предупреждения и да търсят подслон, докато опасните метеорологични условия продължават.