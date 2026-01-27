НА ЖИВО
          Великобритания подготвя национална система за разпознаване на лица с изкуствен интелект

          27 януари 2026 | 01:04 90
          Снимка: Danny Lawson/PA Wire
          Сподели
          Британското правителство планира да стартира мащабна автоматична система за разпознаване на лица, която ще обхване цяла Англия и Уелс. Това обяви министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд по време на изслушване в Камарата на общините.

          Според представения план цялата събирана информация ще бъде централизирана в един общ център, където ще се обработва с помощта на изкуствен интелект. За изграждането на системата правителството възнамерява да отпусне 141 млн. британски лири.

          Новата платформа ще стъпи върху вече натрупания опит в Лондон, където полицията използва автоматично разпознаване на лица от 2020 г. насам в райони с висока престъпност и на многолюдни места. По данни на вестник The Times тази технология е довела до ареста на около 1700 души, сред които изнасилвачи, крадци и обвинени в домашно насилие.

          Министърката подчерта, че внедряването на ИИ ще има и значителен организационен ефект върху работата на полицията.

          „Използването на изкуствен интелект ще позволи на полицаите да изпълняват задачи, които иначе биха изисквали около 6 милиона работни часа годишно“, заяви Махмуд.

          Тя добави, че държавата трябва да отговори на новите предизвикателства в сигурността с модерни средства.

          „Престъпниците използват все по-сложни методи. Някои полицейски управления обаче все още се борят с престъпността с остарели, аналогови подходи. Ще внедрим съвременни технологии, за да увеличим полицейското присъствие по улиците и да вкараме изнасилвачите и убийците зад решетките“, цитира думите ѝ изданието.

          Проектът се очаква да предизвика и сериозен обществен дебат, тъй като разширяването на системите за разпознаване на лица повдига въпроси за защитата на личните данни и гражданските свободи, въпреки уверенията на властите, че ще бъдат спазвани строгите регулации.

