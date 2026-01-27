Владимир Иванов: 67% от левовата наличност вече е прибрана, преходът към еврото върви спокойно

Процесът по изземване на левовете от обращение напредва прогресивно и без напрежение, като 67% от левовата наличност вече е прибрана в Българската народна банка. Това означава, че близо две трети от общата маса на левовете са изтеглени от икономиката, а в обращение остават около 10 млрд. лева.

- Реклама -

Това заяви Владимир Иванов, председател на Координационния съвет за еврото и на Комисията за стоковите борси и тържищата, по време на брифинг в седмицата, в която приключва паралелното използване на лев и евро и се отбелязва първият месец от въвеждането на единната европейска валута в България, предаде БГНЕС.

Иванов напомни, че от 1 февруари 2026 г. всички разплащания в страната ще се извършват единствено в евро. Левовете в банкноти и монети, останали у гражданите, ще могат да се обменят безсрочно в Българска народна банка, а в търговските банки – до 30 юни. Той призова хората да не изчакват последния момент, ако все още разполагат с левови наличности.

По данни на Иванов, в периода от 19 до 23 януари в Български пощи са извършени 24 172 операции по обмяна на валута на обща стойност около 47 млн. лева. Най-големи суми са изплатени в Северноцентралния район – около 11 млн. лева, следвани от Южния централен район с 9 млн. лева и Западния регион с 9,5 млн. лева.

Председателят на Координационния съвет за еврото отправи апел гражданите и търговците да не използват пощенските клонове в малките населени места за обмяна на пари, като подчерта, че пощите не са банки и наличностите им от евро са съобразени с броя на населението.

„Нека да не използваме пощите в ролята на банки“, заяви Иванов.

Той призова още обществото да не се поддава на повърхностна и често невярна информация, която няма икономическа обосновка.

„В момента пазарът в България е в нормално ниво и в добра кондиция. От нас зависи колко рационално ще се държим като потребители“, подчерта Владимир Иванов.

По думите му преходът към еврото протича спокойно и организирано, без сътресения за икономиката и пазара.