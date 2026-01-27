НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 27.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Владимир Иванов: 67% от левовата наличност вече е прибрана, преходът към еврото върви спокойно

          27 януари 2026 | 11:38 400
          Снимка: БГНЕ
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Процесът по изземване на левовете от обращение напредва прогресивно и без напрежение, като 67% от левовата наличност вече е прибрана в Българската народна банка. Това означава, че близо две трети от общата маса на левовете са изтеглени от икономиката, а в обращение остават около 10 млрд. лева.

          - Реклама -

          Това заяви Владимир Иванов, председател на Координационния съвет за еврото и на Комисията за стоковите борси и тържищата, по време на брифинг в седмицата, в която приключва паралелното използване на лев и евро и се отбелязва първият месец от въвеждането на единната европейска валута в България, предаде БГНЕС.

          Иванов напомни, че от 1 февруари 2026 г. всички разплащания в страната ще се извършват единствено в евро. Левовете в банкноти и монети, останали у гражданите, ще могат да се обменят безсрочно в Българска народна банка, а в търговските банки – до 30 юни. Той призова хората да не изчакват последния момент, ако все още разполагат с левови наличности.

          По данни на Иванов, в периода от 19 до 23 януари в Български пощи са извършени 24 172 операции по обмяна на валута на обща стойност около 47 млн. лева. Най-големи суми са изплатени в Северноцентралния район – около 11 млн. лева, следвани от Южния централен район с 9 млн. лева и Западния регион с 9,5 млн. лева.

          Председателят на Координационния съвет за еврото отправи апел гражданите и търговците да не използват пощенските клонове в малките населени места за обмяна на пари, като подчерта, че пощите не са банки и наличностите им от евро са съобразени с броя на населението.

          „Нека да не използваме пощите в ролята на банки“, заяви Иванов.

          Той призова още обществото да не се поддава на повърхностна и често невярна информация, която няма икономическа обосновка.

          „В момента пазарът в България е в нормално ниво и в добра кондиция. От нас зависи колко рационално ще се държим като потребители“, подчерта Владимир Иванов.

          По думите му преходът към еврото протича спокойно и организирано, без сътресения за икономиката и пазара.

          Процесът по изземване на левовете от обращение напредва прогресивно и без напрежение, като 67% от левовата наличност вече е прибрана в Българската народна банка. Това означава, че близо две трети от общата маса на левовете са изтеглени от икономиката, а в обращение остават около 10 млрд. лева.

          - Реклама -

          Това заяви Владимир Иванов, председател на Координационния съвет за еврото и на Комисията за стоковите борси и тържищата, по време на брифинг в седмицата, в която приключва паралелното използване на лев и евро и се отбелязва първият месец от въвеждането на единната европейска валута в България, предаде БГНЕС.

          Иванов напомни, че от 1 февруари 2026 г. всички разплащания в страната ще се извършват единствено в евро. Левовете в банкноти и монети, останали у гражданите, ще могат да се обменят безсрочно в Българска народна банка, а в търговските банки – до 30 юни. Той призова хората да не изчакват последния момент, ако все още разполагат с левови наличности.

          По данни на Иванов, в периода от 19 до 23 януари в Български пощи са извършени 24 172 операции по обмяна на валута на обща стойност около 47 млн. лева. Най-големи суми са изплатени в Северноцентралния район – около 11 млн. лева, следвани от Южния централен район с 9 млн. лева и Западния регион с 9,5 млн. лева.

          Председателят на Координационния съвет за еврото отправи апел гражданите и търговците да не използват пощенските клонове в малките населени места за обмяна на пари, като подчерта, че пощите не са банки и наличностите им от евро са съобразени с броя на населението.

          „Нека да не използваме пощите в ролята на банки“, заяви Иванов.

          Той призова още обществото да не се поддава на повърхностна и често невярна информация, която няма икономическа обосновка.

          „В момента пазарът в България е в нормално ниво и в добра кондиция. От нас зависи колко рационално ще се държим като потребители“, подчерта Владимир Иванов.

          По думите му преходът към еврото протича спокойно и организирано, без сътресения за икономиката и пазара.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Асен Василев обяви ще има ли коалиция с Радев

          Никола Павлов -
          Разговорите между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са фокусирани върху визията за бъдещето на страната. Това заяви пред журналисти Асен Василев, лидер на Продължаваме...
          Правосъдие

          Полицай свидетелства срещу Кирил Петков: Арестът на Борисов е обсъждан в МС

          Никола Павлов -
          Полицай от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) свидетелства в съда, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били...
          Крими

          21-годишен шофьор е заловен с 2,13 промила алкохол в Шивачево

          Дамяна Караджова -
          Млад шофьор е задържан в Шивачево с 2,13 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Сливен.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions